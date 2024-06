McLaren over 2026-regels: “Nog ver verwijderd van doelstellingen”

De FIA presenteerde deze week de richtlijnen voor het technische reglement voor het Formule 1-seizoen 2026. Eén van de plannen is om de downforce met dertig procent naar beneden te brengen, daarnaast gaat de hoeveelheid drag zelfs met 55 procent omlaag. Dat betekent concreet dat de bochtensnelheden gaan zakken en de topsnelheden op de rechte stukken juist omhoog gaan.

Het baart de teams zorgen, aangezien er vrees is dat F1 per 2026 niet meer de snelste autosportklasse is. “Met het concept dat we nu hebben, zou ik zeggen dat de wagens niet snel genoeg in de bochten zijn en te snel op de rechte stukken. Deze twee aspecten moeten opnieuw tegen elkaar worden afgewogen”, zegt McLaren-teambaas Andrea Stella. “Globaal gezien staan we achter de intentie van de doelstellingen. Als we echter kijken naar de concept-regels die nu rondgaan, dan zijn deze nog ver verwijderd van de gewenste doelen en intenties. Het is aan de FIA, F1 en teams om samen te werken, naar elkaar te luisteren en bij te dragen aan een oplossing om deze doelen te bereiken. Als dat lukt, dan staat F1 er denk ik goed voor.”

Stella krijgt bijval van James Vowles. De Williams-teambaas vindt het van groot belang dat F1 de koningsklasse van de autosport blijft. “We zijn de hoogste klasse, dat is hoe ik ons zie”, aldus Vowles. “Daarom moeten we ervoor zorgen dat we de prestaties en snelheden die we nu hebben behouden. Op dit moment is er een mismatch. Het verschil met een Formule 2-auto zou slechts enkele seconden kunnen zijn. Dat begint krap te worden, zeker als je andere kampioenschappen ook nog meerekent”, refereert Vowles aan bijvoorbeeld IndyCar en Super Formula.

Toch ziet Vowles de toekomst van F1 met vertrouwen tegemoet. “Het is nog maar een concept. In feite waren er deze week twee veranderingen die veel downforce wegnemen. Ik heb er vertrouwen in dat we op dat gebied een betere oplossing gaan krijgen. Het is niet dat we er heel ver verwijderd van zijn, er is alleen nog iets meer werk nodig”, besluit Vowles. Motorsport.com meldde eerder al dat de F1-teambazen dit weekend in Canada om tafel gaan om hun zorgen over de nieuwe regels te bespreken.

