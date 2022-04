McLaren evenaart snelste pitstop van F1-seizoen 2022 op Imola

Lando Norris was de grootste verrassing op het podium op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. De McLaren-coureur hield het hoofd koel in de listige omstandigheden, zag de Ferrari-coureurs van de baan schieten en reed zelf een vlekkeloze race. Dat leverde hem achter racewinnaar Max Verstappen en diens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez de derde plaats op.

Snelste pitstops F1 Grand Prix van Emilia-Romagna 2022

Positie Team Coureur Tijd 1 McLaren Lando Norris 2,27 seconden 2 Red Bull Sergio Perez 2,29 seconden 3 Red Bull Max Verstappen 2,34 seconden 4 McLaren Daniel Ricciardo 2,44 seconden 5 Ferrari Charles Leclerc 2,48 seconden

Op weg naar die topklassering werd hij flink geholpen door zijn pitcrew. McLaren werkte op Imola namelijk de snelste pitstop van de race af. Sterker nog: de stop van Norris in 2,27 seconden is een evenaring van de snelste pitstop van het hele jaar. Red Bull stuurde in Australië Perez eveneens weg in 2,27 seconden. Ditmaal was de formatie uit Milton Keynes nipt langzamer: de snelste stop van de Mexicaan duurde 2,29 seconden, de beste stop van Verstappen ging in 2,34 seconden. De tweede stop van de Nederlander ging in 2,36 seconden: over constant presteren gesproken.

Snelste pitstops F1-seizoen 2022

Positie Team Coureur Grand Prix Tijd 1 Red Bull Sergio Perez Australië 2,27 1 McLaren Lando Norris Emilia-Romagna 2,27 3 Red Bull Sergio Perez Emilia-Romagna 2,29 4 McLaren Daniel Ricciardo Bahrein 2,31 5 Ferrari Carlos Sainz Bahrein 2,33 6 Red Bull Max Verstappen Emilia-Romagna 2,34 7 Red Bull Max Verstappen Emilia-Romagna 2,36 8 Ferrari Carlos Sainz Bahrein 2,40 9 McLaren Daniel Ricciardo Saudi-Arabië 2,41 10 McLaren Lando Norris Australië 2,42

In de DHL Fastest Pitstop Award voeren McLaren en Red Bull de stand aan, met een gezonde voorsprong voor de renstal uit Woking. Het team heeft 148 punten verzameld, Red Bull volgt met 94 punten en Ferrari met 58. Net als bij de races krijgt de top tien punten. Enkel de twee snelste stops per team tellen mee.