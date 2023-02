McLaren erkent: Zijn nog niet helemaal blij met gepresenteerde F1-auto

McLaren heeft maandagavond de MCL60 gepresenteerd in het eigen hoofdkwartier te Woking. Voor deze 2023-auto heeft het team gepoogd om de zwakke punten van vorig jaar aan te pakken. Vooral aerodynamisch heeft de auto een ander aanblik gekregen, zo legt nieuwbakken teambaas Andrea Stella uit. De sidepods zijn bijvoorbeeld een stuk agressiever vormgegeven dan dat vorig jaar het geval was met de MCL36, die goed bleek voor P5 in het constructeurskampioenschap.

Dit seizoen wil McLaren in ieder geval terug naar P4 en idealiter het gat met de top drie ook iets verkleinen. Toch was Stella bij de autopresentatie duidelijk en temperde hij de verwachtingen voor de eerste paar races van het jaar. Zo zijn de voornaamste pijnpunten weliswaar in kaart gebracht en aangepakt, maar is McLaren nog niet helemaal tevreden over de auto die aan de wereld is getoond.

"We hebben veel gebieden gezien waarop we stappen konden maken en het goede nieuws is dat we ook al die dingen hebben aangepakt. Het gaat zoals gezegd vooral om de aerodynamica en het samenspel met de banden. Daar moesten we gezien de prestaties van vorig jaar aan werken en dat is afgelopen winter gebeurd", laat Stella aan onder meer Motorsport.com weten. "Andere delen van de auto zullen nog verbeterd worden met updates in het eerste deel van het seizoen. Daardoor zijn we wel blij met de auto die we vandaag hebben gepresenteerd, maar nog niet helemaal blij. We zijn daardoor wel optimistisch dat we binnenkort een goede stap kunnen zetten."

Later in de winter tot nieuwe inzichten gekomen

Dat McLaren nu nog niet alles naar wens heeft, komt vooral doordat er gaandeweg de winter nieuwe inzichten zijn gekomen. "We zijn tevreden met de ontwikkeling van de auto op de meeste vlakken, maar voor bepaalde delen kwamen we relatief laat tot nieuwe inzichten, sommige daarvan kunnen ons echt in de juiste richting brengen. Alleen daar kunnen we nog niet van profiteren in de allereerste fase van het seizoen. Daarom roep ik ook op tot realisme. We zijn hoopvol over de nieuwe auto, maar weten natuurlijk nog niet waar we staan ten opzichte van de anderen. Normaal gesproken kun je de doelstellingen alleen maar halen als je helemaal blij bent met de eigen auto."

Gevraagd wanneer McLaren wel 'helemaal blij' kan zijn met de MCL60 en wanneer de updates dus klaar zijn, laat Stella weten: "Er zitten nu al dingen in de pijplijn. Die zijn wellicht in de eerste maanden van het seizoen klaar, en hopelijk al iets eerder. Het zou kunnen samenvallen met de vierde race van het jaar, al moeten we natuurlijk nog zien hoe snel alles gaat." Als de ontwikkeling allemaal volgens plan verloopt, dan duidt Stella met de vierde race van het jaar op de Grand Prix van Azerbeidzjan.