McLaren besluit binnen enkele weken welke rookie VT1's mag rijden

Maandag en dinsdag had Colton Herta het rijk alleen in Portimao, waar McLaren hem de kans bood om voor het eerst een Formule 1-auto te testen. Hij nam plaats in de MCL35M, de bolide waarmee het team vorig jaar nog in actie kwam tijdens het wereldkampioenschap. De test op het Portugese circuit is onderdeel van een F1-testprogramma voor de IndyCar-coureur, die als rijder van Andretti Autosport een van de favorieten is om een F1-zitje te krijgen als dat team de stap naar de koningsklasse maakt. Voor McLaren was het eveneens een nuttige test. Zij konden Herta aan het werk zien met het oog op een optreden tijdens een vrije training later dit jaar.

"De komende dagen gaat het team gedetailleerd naar de data kijken om een eerste idee te krijgen van de potentie die Colton in onze auto heeft laten zien", vertelt teambaas Andreas Seidl over de test van Herta. "Dan hebben we een beter beeld. Dat wordt dan natuurlijk ook onderdeel van onze evaluatie van hoe de volgende stappen eruit kunnen zien. We hebben de verplichting om dit jaar twee keer een F1-rookie in te zetten tijdens een vrije training. We zijn van plan om dat op een zeker moment na de zomerstop te doen, dus we hebben nog tijd om te beslissen wanneer we het doen en wie we in de auto zetten. Dat is een proces waar we de komende weken in zitten."

Wordt het Herta of IndyCar-concurrent O'Ward?

Herta is niet de enige kandidaat om een vrije training af te werken voor McLaren. Ook zijn IndyCar-rivaal Pato O'Ward is daarvoor in beeld, zegt Seidl. De Mexicaan presteert dit jaar opnieuw sterk voor Arrow McLaren SP en hij testte vorig jaar al met de MCL35M tijdens de afsluitende test in Abu Dhabi. "We evalueren op dit moment welke testmogelijkheden er komen voor Pato", stelt Seidl. "Hij had vorig jaar in Abu Dhabi een goede test met ons, waarbij wij heel blij waren met hoe hij zich op de test voorbereidde en hoe hij tijdens de test presteerde. Hoewel dit klinkt als een saai antwoord, zou ik dus zeggen dat onze eerste indruk of conclusie is dat we heel blij zijn met wat beide jongens hebben laten zien."

Video: Herta werkt eerste F1-test af met McLaren