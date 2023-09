Eerder deze week maakte McLaren bekend dat ze het contract van de talentvolle coureur Oscar Piastri hebben verlengd tot 2026. Het Britse team kan voorlopig dus nog rekenen op de diensten van het huidige rijdersduo, aangezien de overeenkomst van Lando Norris een jaar eerder afloopt. Laatstgenoemde wordt door zijn sterke prestaties veelvuldig in verband gebracht met concurrerende teams zoals Ferrari, Aston Martin en Red Bull Racing, waardoor de kans aanwezig is dat de 23-jarige coureur na 2025 zijn geluk elders gaat beproeven.

McLaren-teambaas Andrea Stella vertelt dat de beste manier om Norris aan boord te houden is door te voldoen aan de hoge verwachtingen die het team zichzelf heeft gesteld. “We hebben zeker gesprekken met Lando gehad”, vertelt Stella. “We zijn blij met hoe die zijn verlopen. Om zijn vertrouwen te winnen moeten we teruggaan naar de feiten. Natuurlijk hebben we gezegd dat we hem waarderen, en in een reis als deze wil je vrienden aan je zijde hebben, zeker als het zo’n zware tocht is. Maar je moet het ook over de feiten hebben: wat is de basis voor de toekomst, en waarom kun je ons vertrouwen? Met Lando proberen we precies dat te doen; zoveel mogelijk op de baan te bewijzen. Hierdoor moet hij zich gaan realiseren dat dit de komende jaren zo zal doorgaan.”

Sinds de dramatische seizoenstart heeft McLaren hard aan de weg getimmerd en is het enkele keren zelfs dicht bij een overwinning geweest. Hierdoor hebben Stella’s argumenten in dit soort onderhandelingen meer draagkracht. “Het zou niet goed voelen om een gesprek met een coureur te hebben, terwijl ik hem probeer over te halen met kaarten die ik niet in mijn hand heb”, gaat de Italiaan verder. "Ik wil me niet in een positie bevinden waarin ik valse beloftes aan een coureur heb gemaakt. Mijn gesprekken, en ook die van Zak [Brown, CEO van McLaren], zijn voor zover ik weet op basis van oprechte beoordelingen en feiten. We hoeven mensen niet in te kopen. We willen dat mensen hun vertrouwen in ons uitspreken, met ons blijven en oprecht geloven in wat we bij McLaren aan het doen zijn.”

Invloed van nieuwe motorreglement 2026

Vanaf 2026 - net na het aflopen van Norris’ contract – gaan de nieuwe motorreglementen voor de Formule 1 in. Dit lijkt dan ook een belangrijke factor te zijn in het behouden van de Britse coureur, aangezien dit volgens Stella ook een discussiepunt was tijdens de contractonderhandelingen van Piastri. “Maar het was geen lastige discussie”, vertelt de McLaren-teambaas. “De bevestiging van de krachtbron die we vanaf 2026 gaan gebruiken is ook al ver gevorderd. Ik denk dat het een verstandige keuze voor zowel ons als voor Oscar was.” Volgens Stella was het al vrij vroeg in het seizoen duidelijk dat het contract met de jonge Australiër verlengd moest gaan worden, aangezien hij zijn talent in de openingsfase van het seizoen al had bewezen.