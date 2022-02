McLaren komt bij eerste F1-race gelijk met upgrade voor nieuwe auto

De MCL36 is nog niet eens gepresenteerd en moet zijn eerste meters nog maken, maar het team uit Woking weet nu al wanneer zij de eerste verbeterde onderdelen op de auto wil brengen: gelijk bij de eerste race in Bahrein, die op 20 maart wordt gehouden. Zo laat Piers Thynne, operations director bij het McLaren F1-team, weten.

Aangezien er in 2022 met een compleet nieuwe auto wordt gereden, zal er met name in de eerste fase van het seizoen veel ruimte voor verbetering zijn. “We weten dat performance een kritiek punt zal zijn bij de eerste race en we zullen dan ook een upgrade-pakket meenemen naar dat evenement”, laat Thynne weten. “Maar we verwachten dat er daarna nog veel meer zal volgen. En doordat we de auto verder willen ontwikkelen, zullen we ook geen grote voorraad reserve-onderdelen aanleggen. Je krijgt er toch geen prijs voor als je zes vloeren en zes voorvleugels meeneemt naar de eerste race.”

“We zullen er dit jaar dus een iets andere aanpak op nahouden, om productiecapaciteit beschikbaar te hebben voor als er zich nieuwe aerodynamische ontwikkelingen aandienen. Dat zal dit jaar de sleutel tot succes zijn”, denkt Thynne, die opmerkt dat het ook om budgettechnische redenen belangrijk is om niet te veel onderdelen te produceren die uiteindelijk ongebruikt blijven. Het geld dat hiermee wordt uitgespaard, kan dan immers in het verbeteren van de auto worden gestoken. “We zullen nooit te weinig onderdelen hebben. Maar waar we eerder vijf of zes exemplaren van iets maakten, zullen dat er nu vijf zijn. En waar we eerder vier of vijf exemplaren van iets produceerden, zullen dat er nu vier worden.”

“Als er meerdere versies van een onderdeel zijn omwille van de afstelling van de auto, dan moeten we met de race-engineers gaan samenwerken om te bepalen hoeveel er van elke versie moeten komen. We zullen dan onderdelen gaan leveren op basis van de keuzes die zij gaan maken, in plaats van op basis van de keuzes die zij mogelijk gaan maken. Elke pond telt namelijk. We zullen verstandig met het budget om moeten gaan.”