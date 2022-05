McLaren brengt eerbetoon aan F1-legende Ayrton Senna

Ayrton Senna wordt door veel mensen gezien als de beste coureur die de Formule 1 ooit gekend heeft en boekte veel van zijn successen met McLaren. Samen met de renstal behaalde hij al zijn F1-titels. Na zijn dood in 1994 bleef het team van Williams, waar hij ten tijde van de crash voor reed, de naam van de drievoudig wereldkampioen dragen en plakte het elk F1-seizoen het Senna-S-logo op de neus. De renstal uit Grove koos er in 2022 voor om de naam definitief van de auto te verwijderen.

Bij de onthulling van de Williams FW44 gaf teambaas Jost Capito tekst en uitleg: "De beslissing is gemaakt omdat we naar de toekomst willen kijken. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk met een nieuwe auto. Ons museum is opgefrist, waarbij we een speciale ruimte hebben ingericht om Ayrton te eren", vertelde Capito over de beslissing. "Ik denk dat we moeten stoppen om coureurs er constant aan te herinneren wat er is voorgevallen. Wat mij betreft is het tijd om dat achter ons te laten. We kunnen Senna nu eren in ons museum."

McLaren heeft in Monte Carlo besloten om de naam van Senna te blijven eren en heeft het logo toegevoegd aan de zijkant van de halo. In een korte video die vrijdagochtend door het team werd gepubliceerd, bracht McLaren een eerbetoon aan de Braziliaan en maakte duidelijk hoe verheugd het was om de naam te mogen dragen. "Zijn moed, toewijding en vindingrijkheid blijven tot op de dag van vandaag de standaard voor ons team bepalen."

De toevoeging van de naam Senna op de MCL36 heeft de volledige steun van de Senna Foundation. "Ik kan me geen betere race voorstellen dan Monaco om deze erkenning aan Ayrton te geven", zegt McLaren CEO Zak Brown. "Ayrton won de Grand Prix zes keer, meer dan elke andere coureur. Het bewijst dat zijn vaardigheid en bekwaamheid achter het stuur van een F1-auto zelden geëvenaard kan worden. De toevoeging op de auto is permanent en heeft de steun van zijn familie. Het dient als constante herinnering aan Ayrtons sensationele talent voor ons als team en voor onze fans over de wereld."

Senna reed van 1988 tot 1993 voor McLaren en won de wereldtitels in 1988, 1990 en 1991. Hij startte 96 keer voor de renstal uit Woking en won er 35 races van zijn 96 starts voor de ploeg. Zijn laatste overwinning bij McLaren pakte hij tijdens de Grand Prix van Australië in 1993.