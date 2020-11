McLaren-duo klaar voor laatste loodjes Formule 1-seizoen

Die bronzen positie achter Mercedes en Red Bull is nu nog in handen van Racing Point, maar McLaren heeft slechts vijf punten achterstand op de Pink Panthers (154 om 149 punten) en dus nog alles om voor te vechten.

Voor Norris betekent de terugkeer naar het Bahrain International Circuit een hernieuwde kennismaking met het circuit waar hij vorig seizoen als Formule 1-debutant zijn eerste punten scoorde. Hij werd in zijn tweede F1-optreden zesde achter beide Mercedessen, Charles Leclerc, Max Verstappen en Sebastian Vettel. Niet slecht voor een rookie. “Terugkijkend op vorig jaar was Bahrein één van mijn beste races, ik scoorde er mijn eerste punten in de Formule 1. Hopelijk kunnen we dit weekend opnieuw belangrijke punten scoren. Het circuit in Bahrein is meestal goed voor wiel-aan-wiel races met veel kansen om in te halen, vooral met de drie DRS-zones. Turkije heeft aangetoond dat we nog steeds volop in de strijd zitten en dat er van alles kan gebeuren.”

Ook Sainz barst van het zelfvertrouwen. Na twee uitvalbeurten op Mugello en in Sochi wist hij de afgelopen vier races een pak punten te scoren. Zijn opmars vanaf de dertiende startplaats naar uiteindelijk P5 in Turkije bewijst zijn huidige vorm. “We hebben een geweldige comeback gemaakt in Turkije en wat nog belangrijker is, we hebben er belangrijke punten voor het team veiliggesteld. Consistentie is de sleutel tot de laatste drie races. We willen zo veel mogelijk punten scoren en we zullen tot de laatste ronde in Abu Dhabi blijven vechten.”

Die laatste race op het Yas Marina Circuit volgt direct na het dubbele optreden in Bahrein: een echte triple-header dus aan het einde van dit merkwaardige seizoen. Sainz is er klaar voor. “Het wordt geen gemakkelijke opgave na zo’n opeengepakt seizoen, maar als team zijn we er op voorbereid en klaar om te gaan racen.”