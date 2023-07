McLaren experimenteert in Spa met krachtig DRS-voordeel Red Bull

Red Bull is qua topsnelheid al het gehele jaar oppermachtig. Met name wanneer de achtervleugel opengeklapt wordt, profiteren Max Verstappen en Sergio Perez van een flinke boost. Volgens de concurrentie heeft dit DRS-voordeel te maken met de grotere achtervleugel waarmee het kampioensteam rijdt, de beam wing en ook de diffuser. Het eerste aspect zorgt voor meer luchtweerstand, maar daardoor ook voor meer winst wanneer de vleugel opengeklapt wordt. Ter compensatie kiest Red Bull voor een enkele beam wing. Doordat de RB19 zoveel downforce onder de wagen genereert met de oppermachtige vloer, kan het team zich veroorloven om op de meeste circuits met een enkele in plaats van een dubbele beam wing te rijden. Die belandt in een soort van stall als de grotere achtervleugel wordt opengeklapt, waardoor beide aanmerkelijk minder downforce en dus ook minder drag genereren. Dit heeft vervolgens ook weer enig effect op de werking van de diffuser, waardoor er in de paddock al is gesproken over een 'triple DRS effect'.

McLaren gaat op Spa-Francorchamps eveneens experimenteren met een soortgelijk concept, in de hoop eenzelfde stap te kunnen maken. De formatie uit Woking houdt weliswaar vast aan de dubbele beam wing, maar een nieuwe geometrie moet zorgen voor minder drag bij dit element en meer luchtweerstand bij de achtervleugel zelf. Wanneer de vleugel opengeklapt wordt, moet de winst ook enkele kilometers per uur groter zijn.

Daarnaast heeft McLaren de endplate van de achtervleugel aangepast. Ook zijn er twee varianten van de bovenste flap van de vleugel meegenomen om een betere balans voor downforce en luchtweerstand te vinden. Ondanks het sprintformat, waardoor er slechts een vrije training op het programma staat, denkt McLaren dusdanig veel voordeel te kunnen behalen dat het concept al in België uitgetest wordt.

