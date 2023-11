McLaren jaagt DRS-effect Red Bull na met F1-update in Las Vegas

McLaren heeft immense stappen gezet in het Formule 1-seizoen 2023. Nadat het team bij de autopresentatie open en eerlijk liet weten dat de eerste races moeilijk zouden worden, is de situatie met grote updatepakketten rechtgetrokken. De eerste stap is gezet in Baku, waarna de echte doorbraak in Oostenrijk - en voor Oscar Piastri in Groot-Brittannië - is gekomen. McLaren heeft stapsgewijs de zwakke punten van de MCL60 aangepakt, al noemt het team de aerodynamische efficiëntie nog altijd één van de voornaamste verbeterpunten.

Lando Norris heeft laten optekenen dat McLaren nog geen al te hoge ogen gooit op rechte stukken en daarnaast is McLaren van mening dat het DRS-effect kan worden vergroot. Red Bull Racing had met name begin dit jaar een groter DRS-effect dan de concurrentie, al liet Max Verstappen al vrij snel aan deze website weten: "Eigenlijk doen we niks bijzonder met de DRS." Het klopt in essentie doordat Red Bull vooral de achtervleugel, een enkele beam wing en de diffuser optimaal liet samenwerken. Met een enkele beam wing en bij sommige races een iets grotere achtervleugel werd het DRS-effect vergroot als die opengeklapt mocht worden.

Het hebben van een enkele beam wing is cruciaal om dit te laten werken, al konden de meeste teams zich die luxe niet veroorloven. In Las Vegas is de opzet met een enkele beam wing wel bij veel teams te zien, maar dat geldt niet voor circuits waar iets meer downforce nodig is. Zo moesten de meeste formaties dan wel met een dubbele beam wing rijden om genoeg downforce en daarmee stabiliteit aan de achterkant te creëren. Doordat het algehele concept van Red Bull zo goed is, volstaat een enkele beam wing voor dat team iets vaker en McLaren probeert vanaf Las Vegas een soortgelijke stap te zetten. In het FIA-document met de updates valt te lezen dat McLaren is overgestapt op een enkele beam wing en dat het de achtervleugel an sich ook heeft aangepast. Het is een poging om de aerodynamische efficiëntie als geheel te verbeteren en om het DRS-effect groter te maken.

"Het lijkt erop dat Red Bull al een hele tijd bezig is met dit concept. Zij hebben er daardoor veel meer ervaring mee dan de rest, maar wij kijken nu ook wat er in dezelfde richting mogelijk is", liet teambaas Andrea Stella al eerder aan Motorsport.com weten. Bij deze woorden moet wel worden aangetekend dat het effect van Red Bull vooral te zien is op banen waar er met iets meer downforce en dus vleugel wordt gereden. Op circuits die een low-downforce afstelling vergen is het DRS-effect en daarmee ook het voordeel van de Red Bull-aanpak logischerwijs iets kleiner.