Halfweg het Formule 1-seizoen 2024 hebben Max Verstappen en Red Bull Racing in beide kampioenschappen de touwtjes stevig in handen. Toch gaat het de laatste races niet meer zo eenvoudig als voorheen. Met name McLaren en recenter Mercedes hebben een grote stap voorwaarts gemaakt. De formatie uit Woking staat nog 78 punten achter Red Bull in het constructeurskampioenschap. Gevraagd naar de vooruitzichten op een titelstrijd met de regerend kampioen, zegt McLaren-CEO Zak Brown: “Het zal uiteindelijk afhangen van Pérez. Je moet ervan uitgaan dat Max elke race eerste, tweede of derde wordt - en waarschijnlijk vaker eerste dan derde. Sergio presteert ondermaats, en dat zet de deur op een kier. Als we hetzelfde aantal punten blijven inlopen zoals we de laatste zes races hebben gedaan, dan gaat het ons lukken. Daar zijn we ons heel goed van bewust.”

Verstappen presteert dit seizoen ouderwets constant, ook al zit de concurrentie hem dichter op de hielen. Dat geldt niet voor Pérez. De Mexicaan eindigde sinds Miami niet meer in de top-vijf. In de zes races die sindsdien zijn verreden, scoorde hij enkel een zevende en twee achtste plaatsen. In Monaco en Canada crashte hij, een spin in de kwalificatie op Silverstone maakte hem bij voorbaat kansloos voor een goed resultaat in de race.

Zonde dat het seizoen niet nu pas begint

Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull kwam dit jaar sterk uit de startblokken en leek opnieuw te gaan domineren. Sindsdien heeft de concurrentie de achterstand aanzienlijk verkleind. Op de vraag of er intern gesproken wordt over een mogelijke titelkans, antwoordt Brown: “We hebben het er allemaal over. We gingen naar Bahrein en dachten: ‘Nou, dat was het dan voor wat betreft de titel’. Maar het wordt episch. Mercedes lijkt nu zeer snel. Ferrari zit er ook bij, twee races geleden won Charles nog in Monaco. Er zijn vier verschillende teams die allemaal races gaan winnen in de tweede helft van het seizoen. Het wordt geweldig. Zonde dat het seizoen niet nu pas begint.”

