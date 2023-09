McLaren maakte woensdag verrassend de contractverlenging van Oscar Piastri bekend. De jonge Australiër debuteerde begin dit jaar in de Formule 1 en doet het meer dan uitstekend. Het is dan ook een logische zet van het Britse F1-team om de 22-jarige coureur langer vast te houden, in dit geval tot eind 2026. In Woking spreekt men met name over het feit dat Piastri een snelle leerling is.

"Ik ben verheugd om onze samenwerking met Oscar voort te zetten tot eind 2026. Hij is een groot talent en een aanwinst voor het team", zegt de trotse McLaren CEO Zak Brown. "Het is fantastisch dat we ons voor de lange termijn aan elkaar verbinden. Oscar bewijst nu al wat hij kan op de baan en speelde een grote rol in de ommekeer die we dit seizoen tot nu toe hebben gehad. Hij past perfect in het team en wordt door de hele McLaren-familie gewaardeerd. Ik ben benieuwd hoe hij blijft groeien, zowel op als naast de baan."

McLaren-teambaas Andrea Stella, die over het dagelijkse reilen en zeilen binnen de renstal gaat, onderstreept de positieve opmerkingen van Brown. "Het is geweldig om te bevestigen dat Oscar een meerjarig contract bij het team heeft getekend", aldus de Italiaan. "Oscar is een aanwinst voor McLaren en maakt voortdurend indruk met zijn prestaties, werkethiek en houding. Het was dus een eenvoudige beslissing voor het team. Hij bewees eerder al een centrale rol te spelen in het team, dus het is geweldig om zijn vertrouwen te krijgen als we in de toekomst weer kampioen willen worden. Ik kijk ernaar uit om hem samen met ons te zien ontwikkelen terwijl we deze reis samen voortzetten."

Hoewel de man uit Melbourne in eerste instantie moest wennen aan de koningsklasse, gaat het de laatste paar Grands Prix een stuk beter. Op Spa imponeerde Piastri met goede resultaten, door de tweede startplek te pakken voor de sprintrace. Die wedstrijd sloot hij vervolgens ook op die stek af, achter winnaar Max Verstappen. Momenteel bezet hij de elfde plek in de WK-stand.