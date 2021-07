McLaren: Derde plek in WK geen onrealistisch doel voor Norris

Met zijn constante reeks puntenfinishes mag Norris absoluut tot een van de uitblinkers van de eerste seizoenshelft worden gerekend. De Brit is de enige rijder die in alle tien de races dit jaar punten heeft gescoord. Op de Spaanse Grand Prix na – waar hij als achtste aan de finish kwam – is Norris alle overige races zelfs in de top-vijf gefinisht met zijn McLaren. Daarbovenop kwamen nog eens drie podiumplaatsen in Imola, Monaco en Oostenrijk.

Met een totaal van 113 punten heeft Norris al meer dan het dubbele aantal punten gescoord dan teamgenoot Daniel Ricciardo. Afgelopen weekend klom de Brit dankzij een vierde plaats in zijn thuisrace op naar de derde plek in de WK-stand. Norris heeft nu vijf punten voorsprong op Valtteri Bottas en een gat van negen punten naar Sergio Perez, die op Silverstone buiten de punten eindigde met zijn McLaren.

Op de vraag of Norris de derde plek de rest van het seizoen vast kan houden, antwoordt teambaas Andreas Seidl: “Of het een realistisch doel is of niet is moeilijk te zeggen, omdat de auto’s van Red Bull en Mercedes duidelijk beter zijn”, moet de Duitser erkennen. “Valtteri en Checo hebben dit jaar en in het verleden ook al geweldige races gereden, of in ieder geval laten zien wat ze kunnen. Het feit dat we na tien races derde staan is dan ook volledig te danken aan de sterke prestaties van Lando, het team en de competitieve auto waarover we dit jaar beschikken. Het is dan ook niet onrealistisch dat hij die plek vast kan houden, als hij nog eens zo’n seizoenshelft kan afleveren.”

Toch moet Seidl erkennen dat zijn team wel het nodige geluk moet hebben om de derde plek van Norris vast te kunnen houden. Zo viel Bottas dit jaar al twee keer uit en bleef hij ook in Baku met lege handen staan, terwijl ook Perez dit jaar al twee nulscores liet noteren. “Vergeleken met Red Bull en Mercedes bevinden we ons nog niet in de positie om ze puur op snelheid te verslaan. In die realiteit leven we nu eenmaal en dat mogen we niet vergeten. Daarnaast krijgen we ook flinke tegenstand van de beide Ferrari-coureurs.”

Concurrentie onder druk blijven zetten

Ook zonder geluk wil Seidl de concurrentie echter onder druk blijven zetten: "Natuurlijk staan wij ’s ochtends op met de gedachte dat we op zondag races willen winnen. Op dit moment is dat op eigen kracht niet mogelijk, dus proberen we betere races te rijden met een betere strategie, een betere prestatie van de auto of simpelweg door meer uit de problemen te blijven dan de anderen. De combinatie daarvan heeft ons gebracht waar we nu staan, nogmaals, dankzij de geweldige prestaties van de coureurs en het team op het circuit, maar ook thuis in de fabriek. Dat zullen we tot het einde van het seizoen vast proberen te houden. Op elk circuit willen we onze concurrenten het vuur aan de schenen leggen."

Naast de derde plek bij de coureurs bezet McLaren momenteel ook de derde plek in het constructeurskampioenschap. Ondanks de tweede plek van Charles Leclerc, heeft McLaren dankzij een dubbele puntenfinish op Silverstone vijftien punten voorsprong op Ferrari.