Door een elektronisch probleem kon regerend wereldkampioen Lando Norris voor de race in Shanghai niet eens de garage verlaten. Teamgenoot Oscar Piastri moest vanaf de startgrid terug naar de pitstraat worden geduwd en zou uiteindelijk ook niet aan de start van de race verschijnen.

"Ik weet eerlijk gezegd niet hoe lang dit al speelt", zegt Norris, gevraagd naar wat er precies is gebeurd. "Soms is het beter om de monteurs gewoon hun werk te laten doen, maar ik hoorde het waarschijnlijk zo'n twintig minuten voordat ik de garage uit moest rijden. Volgens mij waren ze al een tijdje bezig om dingen te proberen."

"Er is een elektrisch probleem met de krachtbron, waardoor we de auto niet eens kunnen starten. Dus ja, jammer. Het is mijn eerste keer in de Formule 1 dat ik niet kan starten, wat natuurlijk teleurstellend is. En nog erger is dat Oscar ook niet kan starten. Dus ja, geen beste dag voor ons."

Norris stapte uiteindelijk toch nog in de auto, waardoor er even hoop gloorde dat hij alsnog van start zou gaan - zij het vanuit de pitstraat. "Ze probeerden het nog te repareren, dus je weet het nooit", legt hij uit.

"We bleven zelfs nog de eerste paar ronden in de garage, voor het geval er een rode vlag zou komen en het geluk onze kant op zou vallen. Maar dat gebeurde niet. We wilden gewoon klaarstaan, voor het geval er plotseling iets zou werken. Maar vandaag helaas niet."

Ondertussen openbaarde het probleem bij Piastri zich op het slechtst mogelijke moment. "Alles was nog in orde op weg naar de grid", onthult hij. "Volgens mij is het vergelijkbaar: een elektrisch probleem met de krachtbron, wat volgens mij ook bij Lando speelde, maar het is niet precies hetzelfde elektrische probleem. Dus ja, dat is natuurlijk teleurstellend, maar het is wat het is."

Het is de tweede opeenvolgende DNS (Did Not Start) voor Piastri, die vorig weekend op weg naar de startgrid in Albert Park crashte - een grote teleurstelling voor de coureur uit Melbourne, die het deze keer wat filosofischer bekeek. "Het is alweer een tijdje geleden dat ik twee Grands Prix op tv heb moeten kijken", grapt hij. "Natuurlijk is deze situatie wel anders. Vorige week was het behoorlijk moeilijk om te verwerken."

"Dit keer… helaas gebeuren dit soort dingen soms in de autosport. Zeker aan het begin van een nieuw reglement is dat waarschijnlijk niet eens zo'n grote verrassing. Dus ja, het is gewoon jammer dat het beide auto's tegelijk is overkomen."

Ingewikkelde techniek

Hoewel Norris nog met een glimlach in het 'vierkantje' stond, benadrukte hij dat hij "gewoon teleurgesteld" was. "Ik ben teleurgesteld dat ik vandaag mijn werk niet kon doen. Ik ben gefrustreerd voor het hele team, het gaat niet alleen om mij. Natuurlijk waardeer ik de monteurs enorm; iedereen stopt hier veel werk in."

"Het is gewoon een heel ingewikkeld stuk techniek. Er zijn veel nieuwe dingen, en daardoor komen er soms ook nieuwe problemen naar voren die we nog aan het ontdekken zijn. Voor iedereen in de garage is dit teleurstellend. We konden de auto vandaag niet eens de baan op krijgen en ze zullen hard werken om het probleem op te lossen."

De enige eerdere keer dat beide McLarens niet aan de start van een race verschenen, was tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2005, toen Kimi Räikkönen en Juan Pablo Montoya na de formatieronde uitvielen, samen met alle andere Michelin-teams, vanwege zorgen over de duurzaamheid van hun banden op de kombocht van Indianapolis.