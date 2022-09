Het is alweer bijna een jaar geleden dat Daniel Ricciardo als eerste over de Italiaanse finish kwam en Lando Norris er een één-tweetje van maakte voor McLaren. De kans dat dit herhaald gaat worden in de 2022-editie van de Grand Prix op Monza is bijzonder klein, maar het duo hoopt wel een poging te kunnen doen om op Alpine in te lopen in het constructeurskampioenschap.

Ricciardo vindt het geen straf om naar Italië af te reizen. "Monza zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Hoewel een nieuwe één-twee er niet lijkt in te zitten, kunnen we hopelijk wel met wat Italiaanse magie komen. Ik houd van deze baan, de geweldige fans en het lekkere eten. Het is een perfecte combinatie voor een goed weekend", trapt de Australiër af, die op Zandvoort geen goed weekend kende. Ricciardo werd slechts zeventiende. "Zandvoort was moeilijk voor me, maar ik blijf ervoor gaan en probeer het seizoen goed af te sluiten. We zijn in de data gedoken om ervoor te zorgen dat we komend weekend wel de puntjes op de i kunnen zetten. Door de aard van het circuit wordt dat wel een uitdaging. Het is duidelijk dat er werk op de plank ligt. Ik heb echter het volste vertrouwen in het team in het laatste hoofdstuk van de triple-header."

Zijn Britse ploegmaat bewaart ook goede herinneringen aan de Temple of Speed. "Mijn laatste twee races daar waren ontzettend goed", aldus Norris. "Die van vorig jaar behoort tot een van mijn favoriete herinneringen in de Formule 1. Laten we proberen dit weekend dat gevoel weer op te roepen. Het wordt denk ik wel lastiger voor ons, maar punten pakken voor het constructeurskampioenschap is mogelijk. Ik heb zin om de auto te pushen. Nog één keer alvorens we het Europese seizoen afsluiten."

Daniel Ricciardo doet zijn beroemde shoey op Monza. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images