McLaren-coureurs komen met waarschuwing: "Kunnen veel beter"

Het verschil aan het einde van de tweede vrije training tussen Lewis Hamilton en Lando Norris – de nummers één en twee in de tijdenlijst - bedroeg slechts drie duizendsten. Niet echt een verschil waar je 's nachts wakker van ligt, maar Norris verscheen toch met een gezicht als een oorwurm voor de camera van F1 TV.

Gevraagd waarom hij niet tevreden is, wijst de coureur uit Bristol naar de recente aanpassingen die het circuit lastig te berijden maken: "Ik had het vandaag een beetje moeilijk met de auto en de grip, waarschijnlijk wat meer in VT1. Maar ik denk dat iedereen dat zal zeggen." Mede doordat tussen de vrije trainingen van F1 de Formule 2- en Formule 3-auto's de baan opgingen, voelde het circuit in de tweede sessie al een stuk beter aan, vervolgde Norris. Dat leidde echter niet tot veel betere tijden voor de winnaar van de Dutch Grand Prix. "De baan was in VT2 veel beter, maar ik heb, denk ik, niet zoveel vooruitgang geboekt als nodig was."

Dat het beter kan, is voor Norris dan ook geen vraag. "De auto is snel. Oscar [Piastri] was erg rap onderweg, maar hij maakte een grote fout waarmee hij waarschijnlijk vier tot vijf tienden verloor. Hij had dus makkelijk P1 kunnen hebben. Ik zit daar vrij ver vanaf, dus ik heb nog wat werk te doen."

Lando Norris en Oscar Piastri Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Piastri vierde

Piastri eindigde uiteindelijk door dat foutje op P4, slechts een tiende achter Hamilton, Norris en Carlos Sainz, die keurig derde werd. Ook de Australiër vindt dat het beter kan en moet, maar hij was een stuk vrolijker dan teammaat Norris. "Ik denk dat de snelheid en het potentieel er zeker zijn, dus ik verlaat het circuit vandaag met een goed gevoel", zegt de coureur uit Melbourne. "De banden waren vandaag voor iedereen een onzekere factor, dus het wordt interessant om te zien hoe dat de rest van het weekend zal zijn."

Gevraagd naar wat hij van de aanpassingen aan het circuit (een nieuwe laag asfalt en lagere kerbs in onder andere de Variante Ascari) vindt, antwoordt Piastri. "Het was even wennen, maar gelukkig is Monza niet het meest fysieke circuit waar we rijden." Naast de nieuwe baanomstandigheden hadden de coureurs vrijdag te maken met extreem hoge temperaturen van boven de 30 graden, maar die hebben Piastri niet gehinderd. "Er zijn veel rechte stukken, er is dus veel frisse lucht. Voor de banden is het nooit leuk als het zo heet is. Maar dat is voor iedereen hetzelfde, en het is nu ook weer niet zo warm als de temperaturen die we eerder dit jaar op sommige andere circuits hebben gehad."