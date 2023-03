De kans op punten ging na de eerste ronde zo goed als verloren voor beide coureurs van McLaren. Oscar Piastri kwalificeerde zich op een knappe negende positie en schoof zelfs nog een plekje op door de gridstraf van Charles Leclerc, maar dropte na de eerste ronde terug naar de laatste plaats. Door een incident met Pierre Gasly was de rookie genoodzaakt zijn voorvleugel te vervangen. Norris begon de race vanaf de laatste startrij door een touché met de muur tijdens de kwalificatie, maar kwam op zondag wel goed van de lijn. Helaas voor de Brit kwam ook hij niet ongeschonden de eerste ronde door, waardoor hij de tweede McLaren-coureur was die een nieuwe voorvleugel kwam halen.

In de slotfase van de race leverde dit een mooi gevecht op tussen beide heren, waar Piastri aan het langste eind trok. Als schrale troost was de Australiër hierdoor in staat om Logan Sargeant in te halen in de laatste ronde van de race, waardoor hij op P15 eindigde. Norris vertelt dat hij genoot van de battle met zijn nieuwe teamgenoot. “Dat was de eerste keer dat ik met hem aan het vechten was. Uiteindelijk vroeg het team me om het hem niet te moeilijk te maken, dus liet ik hem gaan. Ik denk dat ik de Williams ook nog wel had kunnen bijhouden. Maar ja, ik maakte zijn leven een stuk makkelijker zodat hij een kans had om hem in te halen, wat hij uiteindelijk ook heeft gedaan.”

Norris wordt door Motorsport.com gevraagd naar de schade die hij opliep in de beginfase van de race, waarop hij antwoordt: “Ik had eigenlijk een hele goede start, maar ik beschadigde mijn voorvleugel door het incident tussen Oscar en Gasly. Toen moest ik binnenkomen voor een nieuwe vleugel en ging ik naar de mediums, waar het een tijdje best wel goed op ging. Het was alleen moeilijk om in te halen, omdat we ook niet snel zijn op het rechte stuk”, vertelt Norris.

Piastri erkent goed teamwerk

Piastri erkende dat Norris toeliet om hem in te halen. “We hielden het verstandig. Je haalt er niet veel voordeel uit door op die positie te vechten. Norris kreeg dus ook te horen om het me niet te moeilijk te maken. Uiteindelijk heeft dat zich uitbetaald, dus dat was goed teamwerk.” De Australische coureur had niet verwacht dat het contact met Gasly hem zo duur zou komen te staan. “Het was een typisch incident voor een eerste ronde, maar het contact stelde niet zo veel voor. De rest van de race was gelukkig wel positief. Ik heb aan het einde van de race wat goede ervaring opgedaan met het inzetten van de batterij en inhalen.”