McLaren-coureurs blij met renovatie Spa-Francorchamps

De klassieke omloop in de Ardennen kondigde vorige week aan dat het in de komende tien jaar een renovatie van 80 miljoen euro ondergaat, waarbij de complete infrastructuur wordt aangepakt, nieuwe tribunes worden gebouwd en grindbakken worden aangelegd bij Raidillon, Pouhon en Blanchimont.

Vooral met die laatste ingrepen zijn beide McLaren-coureurs erg content. Sainz liet na de Toscaanse Grand Prix op Mugello weten fan te zijn van grindbakken ten faveure van uitloopstroken van asfalt. “Ja, absoluut! Laten we voor de toekomst hopen op meer grindbakken en gras. Dat is namelijk precies wat we nodig hebben om de circuits weer spectaculair te maken. Overigens wist ik niet dat grind 80 miljoen euro kost”, grapt de Spanjaard. “Ik hoop dat ze nog wat andere dingen doen in Spa en niet 80 miljoen uitgeven aan grind. Maar, welkom terug grind!”

Teamcollega Norris deelt de mening van Sainz. “Het is iets waar we het de laatste tijd met al die verschillende circuits [Nürburgring, Mugello, Imola] vaak over hebben gehad. Elke keer dat we naar een wat meer old school circuit zoals de Nürburgring gaan, zeggen we dat het daar beter is. Steeds vaker worden circuits echter ook door motoren gebruikt en dat is de reden waarom we niet zoveel grindbakken hebben. Ik ben er echter erg blij mee.”

Met medewerking van Adam Cooper

Het renovatieproject van Spa-Francorchamps