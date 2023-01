Hoe McLaren voor coureurs brug kan vormen tussen F1 en IndyCar

Anno 2023 rijden er diverse coureurs in de IndyCar Series met een geschiedenis in de Formule 1. De voornaamste daarvan is Romain Grosjean, die tien jaar in F1 actief was voor hij de oversteek naar de Verenigde Staten maakte. Ook Indy 500-winnaars Marcus Ericsson en Alexander Rossi reden in de koningsklasse voordat zij hun debuut maakten in IndyCar. Ook coureurs als wijlen Justin Wilson, tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato en voormalig F1-wereldkampioenen als Emerson Fittipaldi, Nigel Mansell en Nelson Piquet gingen na hun F1-carrière aan de slag in de Amerikaanse klasse. De omgekeerde weg wordt echter een stuk minder vaak bewandeld.

De meest succesvolle coureurs die vanuit IndyCar de overstap maakten naar de Formule 1, zijn Mario Andretti en Jacques Villeneuve. Eerstgenoemde won in 1969 de Indy 500 en was ook in F1 succesvol, want in 1978 werd hij de tot dusver laatste Amerikaanse wereldkampioen. Villeneuve won de prestigieuze race over 500 mijl in 1995, stapte een jaar later over en schreef in 1997 het wereldkampioenschap op zijn naam. Daarnaast wisten Dan Gurney en later Juan Pablo Montoya races te winnen in F1, nadat zij ook succes kenden in IndyCar. De overstap van Michael Andretti naar de koningsklasse verliep echter een stuk minder succesvol. Hij zou in 1993 uiteindelijk slechts dertien races rijden voor McLaren voordat het avontuur ten einde kwam en hij terugkeerde in de Verenigde Staten.

De laatste coureur die zich via IndyCar naar de Formule 1 reed, is Sebastien Bourdais. Na vier opeenvolgende Champ Car-titels tussen 2004 en 2007 kende hij twee weinig succesvolle F1-jaren bij Toro Rosso, om vervolgens ook terug te keren naar de Amerikaanse circuits. De afgelopen jaren zijn er echter gunstige ontwikkelingen geweest. McLaren keerde in 2020 terug in IndyCar en is daardoor het enige team dat zowel in de Amerikaanse klasse als in F1 actief is. Het leidde vorig jaar al tot een F1-tests voor de toentertijd aan AlphaTauri gelinkte Colton Herta, terwijl Alex Palou en Pato O'Ward naast tests ook een officiële F1-training mochten afwerken.

McLarens aanwezigheid maakt inschatting niveau makkelijker

Dat de IndyCar-coureurs juist bij het F1-team van McLaren zo goed op de radar staan, is volgens Rossi niet verwonderlijk. "Doordat ze met de voeten in de klei staan, weten ze heel snel hoe ze de prestaties van coureurs moeten inschatten", legt de voormalig coureur van Manor Marussia uit aan RACER. "Ze weten over welk materiaal ze beschikken, ze weten in welke kwalificaties of races ze iets bijzonders hebben laten zien. Ze kunnen dat heel makkelijk analyseren, omdat ze er actief bij betrokken zijn. Voor een Sauber is het een stuk lastiger in te schatten bij het kijken naar een coureur. Waren de prestaties het gevolg van geweldige prestaties van de rijder, of hadden ze op sommige momenten geluk waardoor ze meedoen om het kampioenschap? Het is moeilijker om dat in te schatten als je er niet bij betrokken bent."

Rossi, die deze winter de overstap maakte van Andretti Autosport naar McLaren, denkt dat de IndyCar-coureurs met F1-ambities van deze situatie kunnen profiteren. Zelf heeft hij niet de wens om terug te keren in F1, maar coureurs die dat wel willen, kunnen zich met goede prestaties in de kijker rijden. "Met de deelname van McLaren en hoe nauw verweven de teams in F1 en IndyCar zijn, dan slaat dat absoluut een brug. En waarschijnlijk geven ze coureurs een kans als ze die verdienen, ook al zijn ze mogelijk nog geen onderdeel van de organisatie", voorspelt Rossi. "Als iemand heel bijzondere dingen laat zien en ons allemaal op een hoop rijdt, dan is het wereldje klein en gaat dat nieuws heel snel rond."