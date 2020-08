McLaren blijft F1 trouw en tekent nieuw Concorde-akkoord

Het oude Concorde-akkoord, het commerciële verdrag dat de tien teams aan de F1 verbindt, liep aan het einde van dit seizoen af, wat alle teams en constructeurs een kans bood om over hun positie in de sport opnieuw te onderhandelen verstevigen of een uitweg bood om er geruisloos uit te stappen.

De onderhandelingen over het nieuwe akkoord, dat onder meer de inkomsten tussen de teams grondig herverdeelt en een budgetplafond invoert, duurden bijzonder lang, maar kwamen tijdens de lockdown in een stroomversnelling. De coronacrisis, die een enorme financiële impact had op alle teams, dwong de grotere teams ertoe om meer water bij de wijn te doen en de uitgaven fors te verminderen, iets waar de kleinere teams al langer op zaten te wachten.

Tijdens de lange onderbreking werden de grote lijnen uitgezet en de voorbije weken werden de de laatste details geregeld en alle puntjes op de i gezet. Vooral Mercedes trok eerst nog aan de rem en wilde nog enkele ophelderingen krijgen van Formule 1 CEO Chase Carey, maar na een laatste gesprek in Silverstone gaf Mercedes-teambaas Toto Wolff aan dat het kampioenenteam nu wel klaar is om te tekenen.

McLaren toonde zich eerder al bereid om snel een handtekening te plaatsen en kondigde dinsdag als eerste team aan dat dat ook formeel is gebeurd. Naar alle verwachten zullen de overige negen teams ook snel volgen.