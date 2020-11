McLaren-chef Key: 'Nieuwe auto's één tot drie seconden langzamer'

Eigenlijk zou de nieuwe generatie auto’s al in 2021 op de circuits moeten verschijnen, maar door de coronacrisis heeft de Formule 1 besloten om de introductie een jaar uit te stellen. Inmiddels zijn de teams al druk bezig om met de eerste modellen te testen. Daarbij is het nu al belangrijk om te weten hoe snel de auto’s zullen zijn op het circuit, zo legt Key aan Auto, Motor und Sport uit. “We bespreken dit al intern omdat we dit in een vroeg stadium moeten weten. De rondetijden bepalen namelijk de krachten die op de auto kunnen worden uitgeoefend en daarvan hangt dan weer het ontwerp van veel onderdelen af.”

De eerste testen bevestigen dat de nieuwe auto’s minder snel zullen zijn. Dat heeft alles te maken met het ontbreken van de vele aerodynamische toeters en bellen die wel op de huidige auto’s zitten, vervolgt Key. “We hebben minder mogelijkheden om downforce te genereren en dus zullen ze zeker langzamer zijn, maar ik geloof niet dat het die zeven seconden zullen worden die de pessimisten eerder noemden. Ik reken op één tot drie seconden."

De Formule 1 heeft vorig jaar al enkele beelden vrijgegeven van hoe de nieuwe wagens er uit zullen gaan zien. Naast het ontbreken van allerlei aerodynamica rond de cockpit zoals de barge boards, lijken de wagens vooral een stuk kleiner en ranker dan de huidige generatie. Toch laten de reglementen nog wel ruimte voor een eigen identiteit, aldus Key. “Sommige afmetingen zijn zo strikt gereguleerd dat ze inderdaad op de modellen zullen lijken. Maar de regels bieden ook nog genoeg vrijheid om een duidelijk en herkenbaar onderscheid te maken.”