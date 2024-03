McLaren raakte in een strijd met Ferrari verwikkeld om de zege in Australië na de uitvalbeurt van Max Verstappen. Lando Norris lag plots tweede achter Carlos Sainz, maar stond ook onder druk van diens teamgenoot Charles Leclerc. Waar Oscar Piastri en Leclerc voor de undercut gingen, reden Sainz en Norris door. Sainz had een voorsprong opgebouwd waardoor hij voor deze groep kon blijven, maar Norris kwam door zijn latere pitstop achter Leclerc terecht. Na teamorders aan het adres van Piastri om Norris - op de versere banden - voorbij te laten, hoopte Norris nog een aanval te kunnen doen op de tweede plaats, maar dat zat er niet in.

Na de race stelde Norris dat hij wel tweede had kunnen worden als McLaren hem eerder naar binnen had gehaald voor een pitstop. Teambaas Andrea Stella deelt die mening niet helemaal. "Het was mogelijk geweest", zegt Stella in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Het was erg vroeg in de race en er was grote onzekerheid over de werking van de harde banden. We zagen in feite zelfs bij bepaalde grote teams dat ze er niet zo snel uitzagen omdat die banden niet goed werkten. Een daarvan was de Red Bull van Pérez. Ik denk dus dat we juist voor een agressieve strategie gingen door Leclerc proberen in te halen met Oscar."

"Maar," vervolgt Stella, "Leclerc besloot dat het ook een goed idee was en zij kwamen tegelijkertijd binnen - mogelijk omdat ze naar onze boordradio hebben geluisterd." De Italiaan hoopte vervolgens dat Piastri Leclerc onder druk zou zetten en dat zij in dat duel wat tijd zouden verliezen. "Met Lando in zo'n sterke positie vonden we het een onnodig risico. We zouden het risico nemen met Oscar die op de vierde plaats lag, wetende dat met deze bandenslijtage de race richting het einde naar je toekomt. Je pakt dan de positie terug die je misschien in ronde 8 van 58 was verloren."

Stella haalt daarnaast aan dat de Ferrari SF-24 simpelweg sneller was op het Albert Park-circuit. "Leclerc eindigde voor Lando omdat zij op dit moment de snellere auto hebben. Het positieve nieuws van vandaag is dat deze snellere auto helemaal niet zo veel sneller is. We zaten er erg dicht bij. Dat is bemoedigend voor Japan", aldus de teambaas, die daar vergelijkbare baankarateristieken ziet als in Melbourne.