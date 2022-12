McLaren CEO Brown staat nog steeds achter beschuldigen van Red Bull Racing

Nadat bekend werd dat Red Bull Racing in 2021 het budgetplafond had overtreden, schreef McLaren CEO Zak Brown een brief aan FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1 CEO Stefano Domenicali. In die brief drong hij erop aan dat de zaak uiterst serieus moest worden opgepakt. "Het teveel uitgeven en de mogelijke procedurele overtreding staan gelijk aan valsspelen doordat er een significant voordeel mee verworven kan worden onder de sportieve, technische en financiële reglementen", stond te lezen in de brief. De conclusie is dat ieder team dat te veel heeft uitgegeven, een oneerlijk voordeel heeft vergaard in de ontwikkeling van de auto van dit jaar én volgend jaar."

Het woord valsspelen viel niet goed bij Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Die vond het zeer schokkend dat zijn team zo beschuldigd werd. "Al sinds Singapore worden wij voortdurend publiekelijk beschuldigd", zei de Brit. "De cijfers die in de media worden genoemd zitten mijlenver van de realiteit af. Het brengt schade toe aan ons merk, onze sponsoren, onze coureurs en de werknemers. Dit heeft een enorme impact op ons personeel. Kinderen van werknemers worden gepest. Nogmaals: het is schokkend dat een concurrent ons op deze manier beschadigt."

Mening van Brown niet veranderd

Ondanks de controverse die de brief van Brown veroorzaakte, blijft de Amerikaanse zakenman achter zijn woorden staan. "Ik sta nog steeds achter mijn brief", zegt hij. "Een overtreding van het financiële of technische reglement kun je op verschillende manieren omschrijven. Ik weet dat mijn woord nogal hard was, maar ik zie geen verschil tussen het overtreden van het budgetplafond of het hebben van een te lage rijhoogte. Een overtreding binnen het sportieve, financiële of technische reglement had wellicht anders gebracht kunnen worden. Misschien dat anderen dat simplistischer zouden doen."

Brown plaatst ook zijn vraagtekens bij sommige verdedigingen van Red Bull Racing. Met name dat Red Bull in eerste instantie beweerde dat het onder de limiet zat en dat de uiteindelijke overtreding met name kwam door catering voor het personeel. "Naar mijns inziens waren een aantal dingen niet juist", vervolgt de McLaren-baas. "We hebben allemaal de taak om voor onze werknemers te zorgen. Ons personeel komt naar ons toe en zegt: dit team doet dit, dit team geeft dit uit aan dagvergoedingen, dit team geeft dit uit aan eten en dit team geeft dit uit aan hotels. Met deze informatie kun je jezelf in een competitieve positie nestelen als het gaat om het aannemen en behouden van personeel. Als je zegt dat je op een bepaald vlak meer geld uitgeeft, een vlak dat onder het plafond valt, dan betekent dit dat je ergens anders minder kan uitgeven. Je kan naar mijn mening niet bepaalde elementen isoleren en zeggen: 'dit gedeelte hoorde niet bij het plafond.'"

Vragen, vragen en nog eens vragen

De Amerikaanse zakenman vindt het opmerkelijk dat Red Bull meermaals riep dat het tegen de limiet aanzat, maar vervolgens suggereerde dat het er in eerste instantie miljoenen onder zat. "Het spelletje is dat je zo dicht mogelijk tegen de limiet wil aanzitten", zegt Brown. "Zij waren een van de teams die riepen dat ze er niet onder konden blijven. Hoezo zit je dan ineens vier miljoen onder het plafond? Je wil er overigens ook niet vier miljoen onderzitten, maar 400.000 dollar. Ik had persoonlijk anders aangepakt. Ik denk echter niet dat ze dit met opzet deden. Het was een soort mysterie, maar een dat gebagatelliseerd werd. Het klopt niet helemaal."

Video: Motorsport.com legt straffen voor Red Bull Racing uit