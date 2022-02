McLaren CEO Brown: IndyCar-titel voor O'Ward beste opstap naar F1

Pato O'Ward maakte in de post-season test in Abu Dhabi voor het eerst kennis met een Formule 1-auto naar aanleiding van het behalen van zijn eerste IndyCar-overwinning met Arrow McLaren SP. De Mexicaan finishte als derde in de eindstand en streed tot de laatste race voor het kampioenschap. Na zijn test op het Yas Marina Circuit liet O'Ward weten dat een switch naar de Formule 1 binnen twee jaar mogelijk zou zijn. Brown benadrukt dat het belangrijk is dat O'Ward zich blijft richten op de IndyCar en dat een titel in die klasse de gemakkelijkste manier is om aanspraak te maken op een F1-stoeltje.

"Dit is exact wat ik tegen hem heb gezegd. De snelste manier naar de Formule 1 is de manier waarop Juan Pablo Montoya, Alex Zanardi, Jacques Villeneuve en Michael Andretti het deden: winnen in de IndyCar", vertelt Brown. "Dit is de beste manier om in de F1 te geraken. Hij is een groot talent, met een prachtige persoonlijkheid. Ik denk dat hij op rauw talent in de Formule 1 thuishoort. Echter is de F1 wel een heel andere discipline. Hij moet dus veel leren, neem bijvoorbeeld alle knopjes. Dit maakt hij zich denk ik wel snel eigen. Voor nu moet hij gericht zijn op IndyCar, dat is de beste route naar de F1. Ik denk dat zijn tweejarige tijdlijn dan ook wel redelijk klopt."

O'Ward liet zich onlangs wel fel uit over het FIA-superlicentiesysteem. Een superlicentie is benodigd om in de koningsklasse te mogen rijden en kan worden verdiend met het verzamelen van punten in andere raceklassen. De Mexicaan vindt echter dat de prestaties in de IndyCar te matig worden beloond. Zelf dacht de coureur te beschikken over inmiddels 30 punten, met nog 10 extra zou O'Ward in principe aan de slag kunnen als Formule 1-coureur.

De Mexicaan boekte afgelopen weekend een grote zege in de 24 uur van Daytona. De coureur reed samen met IndyCar-collega's Colton Herta, Devlin DeFrancesco en IMSA-coureur Eric Lux voor DragonSpeed en zegevierde in de LMP2-klasse.