McLaren CEO Brown in actie met Williams FW07 in Long Beach

De Williams FW07-Cosworth is de auto waarmee de Australiër Alan Jones in 1980 kampioen mee werd. Dat jaar won de Australiër vijf Grands Prix en bleef hij Nelson Piquet (P2) en Carlos Reutemann (P3) voor. Het betekende tevens de eerste rijderstitel voor Williams.

De auto met grondeffect wordt komend weekend weer ingezet. McLaren CEO Zak Brown mag racen in de F1 Historic Challenge, dat onderdeel is van de 2023 Grand Prix of Long Beach. Daarnaast racet ook het IMSA- en IndyCar-kampioenschap komend weekend aan de westkust. De bolide wordt ingezet door United Autosports, waar Brown mede-eigenaar van is. "De Williams FW07 zorgt altijd voor plezier", zegt Brown. "Het is tof dat ik mag racen tijdens de Long Beach Grand Prix. Het is een event waar ik mee ben opgegroeid. Ik ben samen met United Autosports klaar voor een sterk weekend in Californië. Ik kan niet wachten om weer in een racestoeltje plaats te nemen. Lets go!"

Patrick Long, fabriekscoureur van Porsche, neemt plaats in de Williams FW08C waar Keke Rosberg in 1983 de Grand Prix van Monaco mee won. Daarnaast verschijnen ook de Penske PC4 uit 1976, de McLaren M23 en nog vele andere historische auto's aan de start. De oudste auto is de Tyrrell 004 uit 1971, waar Jackie Stewart, Francois Cevert en Patrick Depailler ooit mee in actie kwamen.