De Formule 1 kondigde in 2019 plannen aan om vanaf 2030 volledig klimaatneutraal te opereren. Teams werd aangespoord om zoveel mogelijk te investeren in duurzaamheid, waaronder duurzame kantoren en fabrieken. Steeds meer teams krijgen van de FIA ook de felbegeerde drie sterren voor duurzaamheid, de hoogst haalbare beoordeling voor teams. Scuderia AlphaTauri is het recentste team dat aan de voorwaarden voldeed voor deze beoordeling.

Ook McLaren heeft hard gewerkt aan het verbeteren van de duurzaamheid van het Formule 1-team. In een uitgebreid duurzaamheidsrapport laat het team weten dat ze ten opzichte van de basis van 2019 de broeikasgasemissies met 22 procent hebben verminderd, luchtvrachtemissies in 2 jaar tijd met 9 procent hebben verminderd als gevolg van het vervoer van meer raceapparatuur per zeevracht en de lichten heeft vervangen door LED-lampen, waardoor genoeg elektriciteit wordt bespaard om 100 gemiddelde Britse huizen een jaar lang van stroom te voorzien.

Hoewel McLaren op dat vlak veel vooruitgang heeft geboekt, merkt het team ook dat er veel beperkingen zijn door het Formule 1-reglement. Met name het budgetplafond beperkt de teams in het investeren in duurzaamheid, stelt McLaren in het onderzoek vast. Ze roepen daarom ook op tot een reeks uitgebreide uitsluitingen van het budgetplafond die investeringen in duurzaamheidsprojecten en -initiatieven mogelijk maken, zonder de integriteit van het budgetplafond aan te tasten. Daarnaast wil McLaren zien dat er technische voorschriften komen die de toepassing van duurzamere materialen en processen actief aanmoedigen om het onderzoek naar en de ontwikkeling van een volledig circulaire Formule 1-bolide te ondersteunen.

"Wij geloven sterk in het budgetplafond en zouden niets willen zien dat de integriteit ervan ondermijnt, maar de huidige regelgeving heeft enkele onbedoelde barrières opgeworpen voor investeringen in duurzaamheid", stelt McLaren CEO Zak Brown vast op basis van het duurzaamheidsrapport van McLaren. "Het is fantastisch om zoveel steun van de Formule 1 en de andere teams op dit gebied te zien en we zijn verheugd dat de FIA een werkgroep heeft aangesteld om de volgende stappen te verkennen."

"Maar," vervolgt Brown, "om de potentie van onze sport te ontsluiten en de ontwikkeling van duurzamere technologieën te stimuleren die positieve veranderingen op wereldschaal teweeg kunnen brengen, hebben we een echte verandering nodig. Dat vereist een gelijk speelveld zodat de teams naar hetzelfde doel kunnen toewerken en niet langer meer hoeven te kiezen tussen het investeren in performance en investeren in duurzaamheid. Onze sport heeft een duidelijk regelgevingskader nodig met financiële, technische en sportieve regels die ons beter in staat stellen om allemaal te innoveren en investeren in duurzaamheid. We moeten een betere manier vinden om onze expertise en inzichten met de gehele industrie te delen. Alleen door echte samenwerking kunnen we zinvolle veranderingen tot stand brengen. Als we een verandering willen bereiken met de nieuwe regels voor 2026, dan moeten die beslissingen nu genomen worden", stelt de Amerikaan.