McLaren CEO Brown: Audi neemt ons F1-team niet over

De gesprekken tussen de Formule 1 en de Volkswagen Group zijn in een vergevorderd stadium. In 2026 wil de organisatie met Audi en Porsche de koningsklasse betreden. Hoewel het erop lijkt dat Porsche de handen ineenslaat met Red Bull Racing, zijn de plannen van Audi nog niet helemaal duidelijk. Het bedrijf heeft gesprekken gevoerd met McLaren over een volledige overname. Dit zou betekenen dat de naam McLaren volledig uit de Formule 1 verdwijnt. Maar CEO Zak Brown merkt op dat een overname er niet in zit. Volgens de Amerikaan wil McLaren actief blijven in de F1 en wordt de renstal niet aan Audi verkocht.

"Absoluut niet. Onze aandeelhouders zijn volledig toegewijd aan McLaren", antwoordt Brown op de vraag van Motorsport.com of er van een eventuele overname sprake is. "Er zijn gesprekken gevoerd met Audi, maar wij zijn niet te koop. De aandeelhouders investeren in middelen om ons als team weer naar voren te krijgen. Ook commercieel gezien doen we het goed en de sfeer is fijn. We hebben geen interesse in het verkopen van ons raceteam. Wij zijn McLaren F1 en dat is wat we blijven."

Het vertrouwen dat Brown in de toekomst heeft komt mede door de financiële situatie. Bij de start van de coronapandemie kwam het merk in zwaar weer terecht, maar inmiddels is er weer een gezonde status. Dit komt mede door de overeenkomst met investeerder MSP Sports Capital die 185 miljoen dollar waard is. "Momenteel zitten we in een goede positie, al was dat achttien maanden geleden niet het geval totdat MSP Sports Capital om de hoek kwam kijken. Jullie weten allen de situatie waar wij in hebben gezeten. Het voelt nu als een lange tijd geleden", gaat de McLaren CEO verder. "Bij elke nieuwe samenwerking staat voorop dat wij eigenaar blijven van het team. Mocht iemand dat anders willen, dan gaan we het gesprek niet aan." Hoewel Audi geen eigenaar wordt van de renstal, is volgens Brown het gesprek over welke motoren McLaren vanaf 2026 gaat gebruiken een ander verhaal. "We overwegen niet om McLaren van de hand te doen, maar het is aan Andreas Seidl welke power unit hij achterin wil hebben."