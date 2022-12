McLaren CEO: "Vertrek Vasseur naar Ferrari bracht alles in een stroomversnelling"

McLaren maakte dinsdagochtend bekend dat Andrea Stella vanaf 2023 de teambaas is bij het Britse raceteam. Dit nieuws werd opgevolgd door de aankondiging van Andreas Seidl als nieuwe CEO bij de Sauber Group. De Duitser was vier Formule 1-seizoenen lang de chef bij McLaren, maar gaat volgend seizoen verder in Hinwil. De Zwitserse formatie bereidt zich momenteel voor om vanaf 2026 Audi's fabrieksteam te worden. Het vertrek van Seidl bij McLaren was verrassend, aangezien zijn contract tot eind 2025 liep. Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, was al op de hoogte van de plannen van Seidl. De Duitser liet Brown eerder dit jaar al weten na 2025 richting Audi te willen. Uiteindelijk bereikten McLaren en Sauber een akkoord om Seidl eerder te laten overstappen, dit omdat Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur in 2023 zijn loopbaan als chef bij Ferrari vervolgt.

"Andreas liet mij tijdens het seizoen al weten na 2025 ergens anders heen te willen", zegt Brown tegen onder meer Motorsport.com. "Het was duidelijk waar hij naartoe wilde en gezien zijn achtergrond was dat ook wel begrijpelijk. Op dat moment waren we echter van plan om door te gaan, omdat onze samenwerking heel prettig verliep. Zijn werkdiscipline is uitmuntend. Op dat moment was het plan om aan het einde van het seizoen te laten weten dat hij na 2025 zou vertrekken. De eerste persoon die ik wilde bellen, nadat we besloten om het bekend te maken, was Andrea Stella. Ik wilde hem vragen of hij McLaren wilde gaan leiden. Ik wist alleen niet of dat iets was wat hij zag zitten. Toen duidelijk werd dat Fred naar Ferrari zou vertrekken, belde Sauber-voorzitter Finn Rausing mij om te vragen of we in gesprek konden gaan over het vervroegd laten gaan van Andreas. Ik ken Finn al meer dan tien jaar en kan het goed met hem vinden. Ik zei dat ik dat alleen wou doen op het moment dat Andrea teambaas wilde worden. Ik denk dat iedereen nu voor de komende tijd een mooie vaste plek heeft gevonden."

Geen gardening leave

Brown zegt dat hij Stella er na de benadering van Rausing van overtuigde om de rol van teambaas op zich te nemen. Dit opende de deur voor het vertrek van Seidl. "Na wat gesprekken ging Andrea akkoord", vervolgt de Amerikaanse zakenman. "Dit bracht ons in een goede positie om verder te gaan. Omdat Andrea altijd al onze eerste keus was om het team te leiden, ging het daarna allemaal vrij snel." Brown zegt niet wanneer Seidl hem vertelde dat hij aan het einde van zijn contractperiode zou vertrekken. Wel maakt de CEO duidelijk dat McLaren geen contractuele spelletjes wilde spelen met Seidl door hem bijvoorbeeld op gardening leave te sturen. "Onze relatie is goed. Ik weet dat veel teams de kaart van gardening leave spelen. Bij McLaren proberen we te zoeken, of het nou om coureurs of werknemers gaat, naar voorwaarden die voor iedereen prettig zijn. Dat hebben we eerder laten zien."