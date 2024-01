McLaren-CEO waakt voor 'onaangename verrassing' van Red Bull

Red Bull Racing – en vooral Max Verstappen – kende vorig jaar een nooit vertoonde dominantie: Het team won 22 van de 23 races. Negentien van die overwinningen gingen naar Verstappen die daarmee na 71 jaar het record winstpercentage per seizoen (86,4 procent) overnam van Alberto Ascari (75 procent). Hoewel Red Bull zelf stelt dat 2023 uniek was en verwacht dat de concurrentie dit jaar dichter bij zal komen, is die concurrentie niet zeker van z’n zaak.

Bij McLaren heerst de vrees dat Red Bull vorig jaar al in een vroeg stadium afscheid heeft genomen van het verder ontwikkelen van de RB19 en alle beschikbare tijd, middelen en energie heeft ingezet op de RB20 van dit seizoen. Dat zou Red Bull opnieuw een enorme voorsprong hebben gegeven op de concurrenten die hun auto’s wel tot ver in het seizoen hebben moeten doorontwikkelen.

Een van die teams die in de laatste fase van het vorige seizoen sterk kwam opzetten, is McLaren. Als die stal de opgaande lijn van vorig jaar door kan trekken, zou het dit jaar zomaar eens van de uitdagers van Red Bull kunnen worden, maar CEO Zak Brown is realistisch. "Het is duidelijk dat we het gat willen dichten. Vorig jaar eindigden we als tweede of derde snelste team, afhankelijk van het circuit", aldus de Amerikaan. "De ontwikkeling van de auto was goed, maar Red Bull heeft vorig jaar zeker niet het niveau bereikt dat ze zouden hebben kunnen bereiken als ze dat echt hadden gewild. Dus dat zou voor ons allemaal een onaangename verrassing kunnen zijn."

Photo by: McLaren De nieuwe auto van Lando Norris

McLaren is optimistisch over de bemoedigende cijfers die het over de MCL38 uit de simulator en windtunnel krijgt. Teambaas Andrea Stella sluit zich echter aan bij de slag om de arm van Brown, vooral omdat ook hij weet dat Red Bull deze winter niet stil heeft gezeten. "Als het gaat om competitiviteit op de baan, dan moet je ook kijken naar wat de tegenstander heeft gedaan", legt Stella uit. "Als we specifiek naar Red Bull kijken dan is er één element waardoor we niet zeker weten wat ons in 2024 te wachten staat. Dat is het feit dat zij tegen het einde van het jaar hun auto niet echt hebben doorontwikkeld."

"De vraag die we ons moeten stellen is dan ook: hebben ze pas op de plaats gemaakt en alles ingezet op de auto voor komend jaar? Dat zou mijn theorie zijn", vervolgt Stella. "Ik kan me niet voorstellen dat Red Bull niet in staat was om hun auto nog verder door te ontwikkelen. Waarschijnlijk hebben ze besloten niet langer upgrades door te voeren. Dat zou kunnen betekenen dat hun opgaande lijn ook dit jaar verder gaat. Ik denk dat Red Bull extreem competitief moet zijn. We zullen zien waar we staan en we zullen zien hoe we ze op het circuit kunnen uitdagen. Voor ons is het belangrijk om onze eigen ontwikkeling en prestaties in de gaten te houden. We hebben er vertrouwen in dat als we dat blijven doen, we na verloop van tijd een kans hebben om de kloof te dichten."