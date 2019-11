McLaren achter oorzaak mindere race in Mexico

Sainz vermoedde aanvankelijk dat het te maken had met de harde band, waarop hij zijn tweede stint deed. Naar nu blijkt was de auto niet honderd procent meer. “We zijn op onderzoek uitgegaan en hebben ontdekt dat er iets niet helemaal in orde was met de auto tijdens de race”, laat Sainz weten in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “We verloren ineens aerodynamische performance. Volgens mij gebeurde dat al vrij vroeg in de race. Daardoor ging de auto minder presteren. Dit was waarschijnlijk de voornaamste reden van onze mindere race. Ik ben eigenlijk wel een beetje opgelucht dat dit het was, want het was zeker niet normaal zoals de auto zich gedroeg.”

Waardoor de aerodynamica ineens minder goed presteerde, daar kan Sainz niet al te veel over uitweiden. “Maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat de auto niet in orde was tijdens de race”, aldus de McLaren-coureur op het circuit van Austin, waar dit weekend voor de achtste keer de Grand Prix van Amerika wordt gehouden. “Ik hoop dat het een one-off was. Al kun je niet uitsluiten dat het niet nog eens gebeurt. Maar mijn zorgen dat onze auto het op de harde band slecht doet, waren niet terecht. De harde band had hier helemaal niets mee te maken. Op de vrijdag had ik ook juist een goed gevoel op die band, dus ik denk niet dat dat het probleem was.”

Dit weekend moet het dus beter gaan. Sainz: “Ik denk dat we hier competitief kunnen zijn. We zijn de laatste tijd erg goed bezig, met name in de kwalificatie.” De racepace is echter nog voor verbetering vatbaar. “Mexico was een goede reminder dat we nog steeds in het middenveld rijden. Zodra er iets fout gaat, rijden we buiten de punten. We maken dus nog steeds deel uit van de middenmoot, wat volgens mij wel duidelijk te zien was. De vierde plek in het kampioenschap is dus ook allesbehalve zeker. We moeten hard blijven werken en onszelf verder proberen te verbeteren.”