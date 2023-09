McLaren-teambaas is Sainz dankbaar: Dankzij hem op F1-podium

Carlos Sainz bracht namelijk in de slotfase McLaren-coureur Lando Norris binnen DRS-bereik, iets dat de Spanjaard expres deed. Op deze manier kon de Ferrari-coureur ook beide Mercedessen van zich afhouden. Andrea Stella, die over het dagelijkse reilen en zeilen gaat bij McLaren, was zijn oude collega dankbaar. De McLaren-chef denkt namelijk niet dat Norris het podium had gehaald zonder hulp van de Madrileen. "We hadden dit niet gered zonder de samenwerking met Carlos", zegt Stella. "Laten we het ook zo maar noemen, aangezien Carlos het in eigen belang deed. Het was een soort van teamwork tussen de oude teamgenoten. Dit zijn geweldige resultaten voor beide teams."

Stella geeft eerlijk toe dat hij dacht dat de podiumkansen verkeken waren toen George Russell en Lewis Hamilton op mediums werden gezet. McLaren overwoog Norris alleen naar binnen te halen als de safety car de baan op zou komen, al had de Engelsman zijn weg dan op gebruikte softs moeten vervolgen. Het Britse team hield hem echter buiten. Stella hield het niet meer aan de pit muur. "Het was zo spannend", gaat hij verder. "Ik was niet echt optimistisch. Ik was er simpelweg op aan het wachten en zei al: 'Niet te teleurgesteld raken.' Die virtual safety car kwam Mercedes goed uit, maar plots veranderde de boel."

De Italiaanse chef had het idee dat de auto van Russell werd getroffen door oververhitting van de remmen of banden als gevolg van het volgen van de tweede leidende auto's. "Ik denk dat ze vanaf toen momentum verloren. In de laatste drie ronden dacht ik: 'Misschien is het tóch mogelijk'." In de slotfase viel de druk van achteren weg toen Russell de muur raakte en vervolgens de Tecpro-barriers indook. Hierdoor behield Norris zijn tweede plek en schoof Hamilton op naar P3, waarmee hij het podium in Singapore completeerde.

Video: Norris boekt geweldig resultaat in Singapore mede dankzij Sainz