McLaren-teambaas Andrea Stella was vanaf de presentatie van de MCL60 al druk bezig met het managen van de verwachtingen van de fans van het Britse merk. De Italiaan benadrukte maar al te graag dat men “realistisch moest blijven” aangezien zijn team niet in staat was om de doelstellingen van de winterperiode te behalen. McLaren kwam dramatisch uit de startblokken en heeft na acht races slechts zeventien punten binnengeharkt, wat mede te danken is aan een aantal sterke optredens van Lando Norris en rookie Oscar Piastri. In Baku bracht men de eerste grote updates mee met een gereviseerde vloer en achtervleugel, waardoor de auto eindelijk de vormen had gekregen die de renstal aan het begin van het jaar voor ogen had.

Stella maakt nu bekend dat zijn team een driestappenplan heeft bedacht voor de Oostenrijkse, Britse en Hongaarse Grand Prix-weekenden waarbij naar eigen zeggen bijna alle aerodynamische onderdelen onder de loep zijn genomen. “Na het begin van het seizoen realiseerden we ons dat de auto fundamenteel herontworpen moest worden, dus dit nieuwe ontwerp is eigenlijk best interessant. Ik denk dat zo goed als alle aerodynamische componenten gewijzigd zullen worden, daarom hebben we besloten om de upgrades uit te smeren over een paar races. Bijna de hele auto wordt herzien.”

Volgens de Italiaanse teambaas zijn de onderdelen op de fabriek nog niet gesimuleerd, maar genereren ze wel degelijk een forse hoeveelheid extra neerwaartse druk die een extra paar tienden van een seconde per ronde moeten opleveren. Gezien de omvang van het updatepakket dat men meeneemt wordt er in Woking gedacht dat dit weleens een keerpunt in het seizoen zou kunnen worden. “Er hangt veel van deze upgrades af, maar over de drie races waar we ze gaan introduceren zal het een merkbaar verschil in rondetijd gaan opleveren”, aldus Stella.

Reorganisatie McLaren

De herziene aerodynamica van de auto zal ongetwijfeld een product zijn van de reorganisatie van het ontwerpteam van McLaren. Zo stuurde CEO Zak Brown eind maart technical chief James Key de laan uit – die op zijn beurt later weer aansluit bij het project van Sauber en Audi – en trok het Ferrari’s head of vehicle concept David Sanchez aan om meer sturing aan het auto-ontwerp te creëren, aan. Laatstgenoemde sluit door de gardening leave echter pas in 2024 aan bij het Britse team.