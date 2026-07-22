McLaren brengt langverwachte F1-upgrade in Hongarije en test 'Macarena'-achtervleugel

Het Formule 1-team van McLaren gaat tijdens de Grand Prix van Hongarije dit weekend eindelijk zijn omgekeerde achtervleugel testen, waar het een omvangrijk upgradepakket introduceert om zijn concurrentiekracht te verbeteren.

McLaren heeft de ronde van dit weekend in Boedapest al lange tijd aangemerkt als zijn volgende grote kans om performance toe te voegen aan de MCL40, een auto waarvan het toegaf dat die qua aerodynamische ontwikkeling twee tot drie maanden achterliep op de rivalen.

Na een eerste grote revisie tijdens de weekenden in Miami en Montreal, en sindsdien diverse kleinere onderdelen, zal McLaren in Hongarije zijn nieuwste ontwikkelingen voor de 2026-auto meenemen, opgebouwd rond een opnieuw ontworpen vloer en "verdere andere aerodynamische onderdelen".

"We hebben dit weekend een upgradepakket dat arriveert, en in zo'n competitief seizoen is elke ontwikkeling belangrijk, dus het zal geweldig zijn om tijdens de vrije trainingen meer inzicht te krijgen in hoe die onderdelen presteren," werd McLarens senior director of racing Randy Singh geciteerd. “Ons doel is om alles wat we beschikbaar hebben te maximaliseren, positief momentum mee te nemen de shutdown in en onszelf in de sterkst mogelijke positie te brengen voor de tweede helft van het kampioenschap.”

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Sprekend over McLarens plan om zowel aerodynamische belasting aan de auto toe te voegen als hem efficiënter te maken, zei teambaas Andrea Stella onlangs: "De ontwikkeling aan de vloer is nu al een paar maanden behoorlijk sterk. Dit heeft geleid tot de upgrades die we in Miami hadden en nu komt er een nieuwe ronde upgrades in Hongarije en daarna na de shutdown."

McLaren begon het seizoen in redelijke vorm, maar kon dominante Mercedes niet bijbenen, terwijl Ferrari een indrukwekkende reeks upgrades uitrolde die zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton in een positie brachten om een grand prix te winnen. Red Bull heeft ook aanzienlijke performance toegevoegd aan zijn RB22.

Daarom kon McLarens volgende upgradepakket niet snel genoeg komen. "Het is lastig om aan te haken bij het prestatieniveau waarop Ferrari en Mercedes op dit moment opereren, maar hopelijk beginnen we vanaf Hongarije een beetje een versnelling in onze concurrentiekracht te zien," zei Stella.

"We hebben nu een duidelijke richting qua ontwikkeling, maar op sommige delen van de auto kostte het een paar maanden om dat gerealiseerd te krijgen. We zouden in Hongarije dus de eerste resultaten van deze aanpak moeten zien en daarna hopelijk steeds meer upgrades voor de rest van het seizoen."

McLaren test aangepaste "Macarena'-vleugel na problemen in Oostenrijk

Ferrari SF-26 Photo by: Roberto Chinchero

McLaren zal ook zijn eigen versie van de omgekeerde 'Macarena'-achtervleugel introduceren nadat het besloot niet in Oostenrijk te testen. Nadat Ferrari het concept tijdens de wintertests had geïntroduceerd, met een hoofdvlak van de achtervleugel dat 180 graden draait wanneer Straight Mode wordt ingeschakeld, begon McLaren aan zijn eigen project om het concept tot leven te brengen.

De Britse renstal was aanvankelijk van plan het concept in VT1 in Oostenrijk te testen, maar stuitte in de garage op problemen, waardoor het de vleugel terug naar de fabriek bracht voor verdere fijnafstelling. Na verdere ontwikkelingen staat de experimentele achtervleugel nu gepland voor zijn debuut in VT1, voordat hij voor de rest van het weekend weer wordt verwijderd.

McLaren bevestigde dat de achtervleugel "niet gepland staat om volledig te worden geïntroduceerd bij deze of de volgende race in Nederland". Maar als de test in Hongarije succesvol is, zou de omgekeerde achtervleugel later kunnen debuteren op circuits waar luchtweerstand gevoelig ligt, zoals Monza of Baku.

De moeizame introductie door Red Bull van zijn eigen 'Macarena'-vleugel heeft de mogelijke betrouwbaarheids- en veiligheidszorgen rond het sluiten van de vleugel en hoe de luchtstroom er weer op aanhecht aangetoond, waarbij Max Verstappen twee angstaanjagende spins meemaakte in Spielberg en Silverstone. Het team uit Milton Keynes haalde het ontwerp eraf voor België, maar is van plan al in Hongarije een verbeterde versie te testen.