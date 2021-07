McLaren boos over strafpunten Norris: "Systeem klopt niet"

Lando Norris werd zondag tijdens de Oostenrijkse Grand Prix bestraft omdat hij Sergio Perez van de baan zou hebben geduwd. Hij kreeg vijf seconden tijdstraf aan zijn broek en daarnaast ook nog twee strafpunten op zijn licentie. Hij staat nu in totaal op tien punten, terwijl een coureur er maximaal twaalf mag halen in een periode van twaalf maanden. Hoewel twee van de tien punten voor de volgende Grand Prix worden kwijtgescholden, is McLaren niet blij met de situatie. Seidl stelt dat er eens goed naar het systeem gekeken moet worden, omdat Norris ook strafpunten heeft gekregen voor situaties die niet als gevaarlijk beschouwd kunnen worden.

“Naar mijn mening moeten we dit systeem herzien”, verklaart de McLaren-teambaas. “We zijn het er allemaal over eens dat het niet juist is dat een coureur op basis van deze actie een schorsing riskeert.” Seidl was niet te spreken over de beslissing van de FIA-stewards en vond de rol van oud-coureur Derek Warwick in het bijzonder kwalijk. “Ik begrijp niet waarom hier straffen voor uitgedeeld worden. Dit is racen, dit willen we graag zien. Ik denk niet dat Lando iets verkeerd deed. Aan het begin van de race moet iedereen zijn plek vinden, hij zat gewoon op de ideale lijn. Hij deed geen domme dingen. Hij zat naast of zelfs een beetje voor Checo. Ik begrijp het echt niet. Ik begrijp ook niet waarom een ex-coureur als steward dat niet over weet te brengen, die begrijpt toch wat er gaande is?”

“Elk kind leert…”

Eerder dit jaar werd Norris bestraft omdat hij niet direct in de pits kwam, nadat de rode vlag gezwaaid werd tijdens de GP van Azerbeidzjan. FIA-racedirecteur Michael Masi verklaarde destijds dat iedereen die regel van kinds af aan leert in de kartsport. Seidl refereerde zondag nog eens aan die ‘lessen’. “Om met de woorden van Michael te spreken: Elke karter leert toch dat je van de baan gaat als je in de eerste ronde buitenom probeert in te halen? Je kunt niet klagen over een coureur die op de ideale lijn rijdt. Het is spijtig, het heeft ons de tweede plaats gekost. Daarnaast krijgt Lando nog twee strafpunten en dat is spijtig omdat het hem dichter bij een schorsing brengt. Om eerlijk te zijn moeten we daar wel naar kijken en zien of dit de juiste wijze is om het systeem toe te passen.”

