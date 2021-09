McLaren blijft kritisch: “In Zandvoort werden we nog verpletterd”

McLaren werd in Monza het eerste team dat dit seizoen een 1-2 scoorde dankzij de overwinning van Daniel Ricciardo en de tweede plek van Lando Norris. De overwinning werd uitgebreid gevierd met het personeel in Woking, maar daarna werd het team door teambaas Andreas Seidl weer aan het werk gezet. Het feit dat zijn team een week voor de Italiaanse Grand Prix namelijk nog om de oren werd gereden door de teams van Red Bull en Mercedes geeft volgens Seidl weer hoeveel winst McLaren nog te boeken heeft.

“Wat ik respecteer, kijkende naar Mercedes en Red Bull, is dat zij over een auto beschikken waarmee elk weekend om de overwinning kan worden gevochten”, legt Seidl uit. "Dat is het verschil tussen ons en die teams. Ik staar me dan ook niet blind op een 1-2. Dit was een sensationeel resultaat voor het team, maar zeven dagen ervoor werden we in Zandvoort nog verpletterd.”

“Dat is het gat tussen ons en de topteams met deze auto. Dat is waarom we hard moeten blijven werken om dat gat op alle soorten circuits te dichten.”

Zege een boost voor McLaren

Hoewel Seidl dus met beide benen op de grond blijft staan, denkt hij wel dat de overwinning in Monza als een flinke moraalboost kan worden gezien voor het team in Woking: “Het is de best denkbare motivatie om door te blijven gaan”, vertelt de Duitser. “Ik ben natuurlijk heel erg blij met wat beide rijders hebben laten zien. Ik ben blij met de stap die Daniel heeft gemaakt sinds de zomerstop, dat hij nu weer terug is op het niveau waar hij wil zijn en waar wij hem willen hebben. Dit komt nog bij de prestaties van Lando, die dit jaar in een ongelofelijke vorm verkeert. Dat willen we natuurlijk graag zien en dat hebben we ook nodig in het gevecht met Ferrari en om onze reis terug naar de top van de Formule 1 te blijven vervolgen.”

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren vieren de overwinning in Monza met teamleden Photo by: McLaren

"Ik wil op eigen kracht elk weekend kunnen winnen"

Hoewel McLaren de laatste jaren al flinke progressie heeft laten zien en vorig jaar al derde werd in het constructeurskampioenschap, moest het team voor Monza wel lang wachten op die felbegeerde overwinning. De zege van Ricciardo was de eerste McLaren-overwinning sinds 2012, terwijl rivalen als AlphaTauri (Italië 2020), Racing Point (Sakhir 2020) en Alpine (Hongarije 2021) wel al eerder de grootste trofee mee naar huis mochten nemen.

“Het is niet heel frustrerend om die andere teams te zien winnen. Als je wint, heb je het uiteindelijk namelijk ook verdiend”, geeft Seidl toe. “Het is voor mij vooral belangrijk dat we ons als team voortdurend blijven verbeteren, dat we uiteindelijk in de positie komen dat we op eigen kracht ieder weekend races kunnen winnen, ongeacht de eigenschappen van de baan, de bandenselectie en de baanomstandigheden. Dat is waar ik me op focus.”

“Natuurlijk willen we ook de kansen aangrijpen wanneer die op ons pad komen, omdat een moment als de Italiaanse GP natuurlijk onvergetelijk is voor iedereen in het team. Het is belangrijk om die momenten te vieren, want ze komen voor ons niet al te vaak voor. We hebben nog een hoop werk voor de boeg, maar we zijn heel erg blij dat we deze te pakken hebben.”