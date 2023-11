McLaren bevestigt O'Ward als F1-reservecoureur voor 2024

Pato O'Ward maakt al sinds 2020 deel uit van het raceteam van McLaren. Hij vertegenwoordigt het team in de IndyCar en doet het daar niet onverdienstelijk. De 24-jarige Mexicaan heeft als onderdeel van zijn deal bij McLaren meerdere Driver Development-tests afgewerkt in de MCL35M. Daarvoor had hij al in 2021 deelgenomen aan de Young Drivers-test in Abu Dhabi en een jaar later stapte hij in de bolide tijdens het F1-weekend voor de eerste vrije training.

Voor het seizoen 2024 wordt het programma van O'Ward drukker, aangezien hij als reservecoureur van het F1-team aan de slag gaat. Dat doet hij naast zijn taken als Arrow McLaren-coureur in de IndyCar. Om dit te vieren krijgt de Mexicaanse rijder opnieuw een kans tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi en mag hij nog een paar dagen langer blijven voor de post-season test op het Yas Marina Circuit als onderdeel van het coureursontwikkelingsprogramma van McLaren. "Ik vind het geweldig om deze nieuwe rol binnen de McLaren Racing-familie op me te nemen", zegt O'Ward. "Ik heb al veel tijd doorgebracht met het Formule 1-team, aangezien ik al aan een vrije training en enkele tests heb deelgenomen. Ik heb altijd gezegd dat het nooit een slechte dag is als je in een Formule 1-bolide stapt, dus ik kijk ernaar uit om me bij de reservecoureurs toe te voegen voor volgend jaar, naast mijn taken bij Arrow McLaren", aldus de coureur uit Monterrey, die teambaas Andrea Stella en McLaren-CEO Zak Brown bedankt voor deze kans.

Stella is op zijn beurt zeer te spreken over de verrichtingen van O'Ward in de IndyCar, waar hij dit seizoen vierde werd. "Het McLaren F1-team is verheugd om Pato O'Ward te verwelkomen in onze pool van reservecoureurs voor het seizoen 2024", zegt de Italiaan. "Pato had een indrukwekkend seizoen in de IndyCar en heeft goed gepresteerd in zijn Driver Development-tests, dus het voelde logisch om deze volgende stap te zetten nu hij in aanmerking komt voor een FIA-superlicentie." Niet alleen heeft O'Ward het verdiend volgens Stella, het is volgens hem tevens verstandig voor F1-teams om meerdere reservecoureurs in dienst te hebben met de uitgebreide kalender van 24 races. "We kijken ernaar uit om hem te zien evolueren in deze nieuwe rol."

Dit jaar kon McLaren een beroep doen op Aston Martin-reserves Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne, maar vanuit het eigen team stond ook tweevoudig IndyCar-kampioen Alex Palou. De Catalaan zou van Chip Ganassi Racing naar Arrow McLaren gaan, maar dat leidde tot een juridisch conflict met zijn werkgever. Uiteindelijk maakte Palou na het behalen van zijn tweede titel bekend dat hij bij CGR blijft, maar dat is hem weer op een juridische kwestie met McLaren Racing komen te staan. Deze contractzaak gaat naar verluidt om 20 miljoen dollar. Palou's contract zou hem toestaan om de weg naar de F1 te bewandelen, totdat rookie Oscar Piastri roet in het eten gooide. Hij kreeg voor zijn indrukwekkende debuutseizoen namelijk een contractverlenging en ligt tot en met 2026 vast bij het team uit Woking.