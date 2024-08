McLaren F1 betwist favorietenrol: Dit is waar Red Bull sneller is

Waar het begin dit seizoen nog Max Verstappen was die met speels gemak een Grand Prix-overwinning op zijn naam zette, was het na de zomerstop de naam Lando Norris die 22 seconden voorsprong had bij het passeren van de finishlijn. Er bestond nog weinig twijfel over wie de snelste auto had bij het ingaan van de zomerstop, maar in Zandvoort deed McLaren daar nog een schepje bovenop. Met aankomende circuits als Baku en Singapore – waar Red Bull het ook in de voorbije dominantiejaren aanzienlijk moeilijk had – lijkt de aansluiting naar McLaren verder weg dan ooit.

De gedoodverfde favoriet McLaren is zelf echter nog niet zo zeker van een herhaling van de Dutch Grand Prix. “Op circuits als Zandvoort kunnen we best vertrouwen hebben in een sterke prestatie, met de lange, high-downforce bochten”, legt teambaas Andrea Stella uit. Volgens de Italiaanse teambaas zijn er namelijk ook genoeg circuits met hele snelle bochten waar Red Bull juist de overhand heeft, zoals Silverstone en de Red Bull Ring. “In Oostenrijk hadden ze een voorsprong van vier tienden op ons in de kwalificatie”, zo herinnert de Italiaan

Sindsdien heeft McLaren de nodige upgrades meegebracht terwijl het team van Max Verstappen juist een verkeerde richting zijn ingeslagen. Red Bull heeft in Zandvoort belangrijke lessen getrokken en hoopt in Monza het nodige recht te kunnen zetten. Stella wijst echter naar de verbeteringen van de MCL38 op circuits die oorspronkelijk Red Bull-territorium waren. “Dankzij de upgrades die we nu hebben, denk ik dat we competitiever zullen zijn op circuits waar Red Bull potentieel sneller dan ons is.”

Volgens de 53-jarige teambaas is het essentieel dat ze alles uit de weekenden halen waar ze een voorsprong op Red Bull hebben. Tegelijkertijd moeten ze verbeteringen doorvoeren op de gebieden waarvan ze denken dat de concurrentie een streepje voor heeft. Er kan volgens Stella nog niet met zekerheid gezegd worden dat ze de onbetwiste nummer 1 zijn. “In België werd ons de kans ontnomen om te kijken wie de snelste auto in droge omstandigheden heeft, door de kwalificatie op de intermediates”, vervolgt de Italiaan. “Wij denken dat de auto in haar huidige vorm niet voldoende is om ieder evenement de beste te zijn. Daarom zijn we van plan om voor het einde van het seizoen meer upgrades te introduceren.”