McLaren betwijfelt of Norris F1-race Imola had kunnen winnen

Lando Norris was de race op het Formule 1-circuit van Imola vanaf de tweede plaats gestart. Waar hij aanvankelijk moeite had om polesitter Max Verstappen bij te houden, liep hij later in de race - op de harde band - steeds verder in op de Nederlander. Norris slaagde er in de laatste ronde echter net niet in om binnen schootsafstand van Verstappen te blijven en finishte dus op de tweede plek. Over de boordradio zei hij lachend dat hij "nog een of twee ronden" nodig had gehad om te kunnen winnen.

McLaren-teambaas Andrea Stella was daar minder zeker van. Ten eerste omdat het op Imola lastig inhalen is en ten tweede omdat en omdat "het Max Verstappen was" waar Norris het tegen op moest nemen. "Het is wat het is en het is ook Max Verstappen [die je moet inhalen]", zei Stella tegen Sky Sports F1. "Ik weet zeker dat hij een beetje in de problemen zat, maar hij wist het maximale te halen uit wat hij had. Dus, goed gedaan Max en goed gedaan van onze twee coureurs die tweede en vierde werden."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2e positie, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, op het podium Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Stella vervolgde dat Norris "een meester" was in het managen van de banden. Vooral in de tweede stint op de harde band was hij indrukwekkend. Van onder druk komen te staan door Charles Leclerc, wist Norris het binnen enkele ronden om te draaien naar zelf druk zetten op Verstappen. "We verloren eigenlijk te veel tijd in de eerste stint achter Max. We hadden [op de mediums] te veel degradatie van de achterbanden en dachten dat het er vandaag eigenlijk om ging om in de spiegels te kijken dan naar voren [en een overwinning]", legde Stella uit. Maar daar kwam in het laatste deel van de race verandering in, vooral door het uitgekiende sparen van de banden door Norris. "Terwijl Leclerc en Oscar [Piastri] met elkaar aan het vechten waren [om P3], denk ik dat die investering tegen het einde van de race zijn vruchten afwierp voor Lando."

"Hebben Max laten zweten"

Zak Brown, de CEO van McLaren, kon na afloop een grote grijns niet onderdrukken. "We hebben Max laten zweten vandaag en dat wel goed om te zien. Lando reed fantastisch, Oscar reed fantastisch. De strategie was top en de pitstops waren snel", aldus de Amerikaan met veel bravoure in zijn stem. "Niet slecht voor een zondag."