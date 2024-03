Lando Norris en thuisrijder Oscar Piastri kwalificeerden zich als respectievelijk vierde en zesde voor de Grand Prix van Australië en schuiven door de gridstraf van Sergio Perez zelfs allebei nog een plek naar voren. Piastri had geen perfecte ronde met de MCL38 en gaf 0,657 seconde toe op polesitter Max Verstappen. Norris was exact vier tienden van een seconde langzamer dan de Red Bull-coureur; in de voorgaande twee kwalificaties was de Brit verder verwijderd van de pole-position.

“We hebben ons op een paar kleine gebieden verbeterd en het maximale uit onszelf gehaald. Het is echter de iets andere lay-out van het circuit die ons waarschijnlijk in de kaart heeft gespeeld. Niets meer dan dat”, reageerde Norris na de kwalificatie. “Als we nu teruggaan naar Saudi-Arabië, dan zouden we daar niet heel anders presteren dan twee weken geleden. Dat circuit heeft een andere lay-out, ander asfalt. Het is gewoon een ander weekend. Vandaag was het duidelijk dat we een kleine voorsprong hebben op onze grootste concurrenten.”

McLaren-teambaas Andrea Stella is het eens met Norris. Hij ziet dat zijn team nog steeds dezelfde mindere punten heeft als in Jeddah, zoals de langzame bochten. “Daarnaast verliezen we wat tijd op de rechte stukken met DRS”, vertelde de Italiaan. “Alleen hier zijn de DRS-stukken iets korter in vergelijking met Saudi-Arabië. Door de eigenschappen van dit circuit spenderen we minder tijd op onze zwakke terreinen, daardoor zijn we competitiever.”

Piastri ziet dat de verschillen in de subtop gering zijn. Red Bull en Ferrari hebben een voorsprong, maar McLaren verkeert in een spannend gevecht met Mercedes en Aston Martin. “In sommige sessies ziet Mercedes er heel snel uit, dan ziet Aston Martin er heel snel uit en dan wij weer”, aldus Piastri. “Ik denk dat we dit weekend een kleine stap voorlopen op Mercedes en Aston, dat is goed. Ik heb het gevoel dat we deze week wat progressie hebben geboekt.”