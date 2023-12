McLaren bereid om Norris te helpen niet meer zo hard voor zichzelf te zijn

Lando Norris was na de mislukte kwalificaties in Qatar, waar track limits in zijn ogen een betere startpositie kostten, niet te spreken over zijn eigen prestaties. Ook in Austin, Mexico en Abu Dhabi was de Brit hard naar zichzelf toe omdat hij het voor zijn gevoel verpest had. Hij was soms hard in zijn bewoordingen, waardoor McLaren-teambaas Andrea Stella wilde denken aan manieren om Norris wat minder zelfkritisch te krijgen. Zo overweegt hij zelfs een 'entourage' zoals in het tennis te vinden is. Zo'n entourage moet de atleet helpen om het beste uit zichzelf te halen.

Gevraagd door Motorsport.com of McLaren Norris moet ondersteunen hierin, zegt Stella: "Het gaat erom hoe je situaties beoordeelt, het gaat erom hoe je over situaties praat, hoe je jezelf interpreteert. Dat verdient zeker wat aandacht. Hoe kunnen we soms accepteren dat 99,9 procent goed genoeg is voor een ronde? Waar loop je tegenaan? Altijd die 100 procent [halen] of constantheid? Als je naar mogelijkheden kijkt met coureurs op dit niveau, dan doe je dat als een groep. Dat doe je volledig om de coureur heen. Dat zien we ook in andere sporten, zoals in tennis. Die spelers hebben een hele entourage om zich heen die deze ongelooflijke prestaties ondersteunt om het beste van hun potentieel te leveren."

Volgens Stella zou het al een hoop schelen als er meer focus komt te liggen op de positieve aspecten, en niet zozeer alleen de negatieve. "De manier waarop hij zijn over zijn eigen prestaties praat verdient wat aandacht omdat hij gewoon heel hard voor zichzelf lijkt", vindt Stella. "Soms moeten we ons gewoon focussen op het positieve. Er zijn veel positieve aspecten en daar moeten we ook naar kijken." Het is dan vervolgens aan het team en Norris om de negatieve aspecten te gebruiken 'om te presteren, niet om jezelf simpelweg te straffen'.

Iets wat de druk op Norris leek te vergroten dit jaar, was het feit dat zijn nieuwe teamgenoot Oscar Piastri een uitstekend debuutseizoen kende. Stella weet ook dat dat een risico is van twee teamgenoten die aan elkaar gewaagd zijn, maar hij ziet ook voordelen. "Als je een competitieve teamgenoot hebt, kun je zien waar je sneller kunt. We moeten ervoor zorgen we de coureurs steunen, hun potentie benutten. Dat gaat gewoon om voortdurende verbetering. Je moet alle informatie gebruiken en naar trends kijken tijdens de kwalificatie. Wat gebeurt er wanneer we een fout maken en onder welke omstandigheden gebeurde dat? Is er iets wat technisch beter kan, maar is er ook iets wat vanuit de menselijke kant verbeterd kan worden. We weten zeker dat als een teamgenoot sterk is, dat het tweede element [fouten] meer naar voren komt. Dat is dus zeker iets om over na te denken."