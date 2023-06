Een dramatische seizoenstart zette McLaren op een 1-0 achterstand aan het 2023 F1-seizoen, maar een driestaps-ontwikkelingsplan moet de MCL60 terug op snelheid brengen. In Bahrein introduceerde de Britse formatie een auto die bijzonder veel luchtweerstand ondervond, waardoor men veel snelheid te kort kwam op de lange rechte stukken. McLaren schroefde in Baku al de eerste upgrades op de bolide, en hoewel het deed wat men verwachtte werd de auto nog steeds inefficiënt bevonden op hoge snelheden. Eerder dit jaar onthulde teambaas Andrea Stella dat de grootste upgrade van het jaar nog voor de zomer zal worden toegepast en “een soort B-spec” van de huidige auto wordt.

De nieuwe onderdelen zijn inmiddels door het hele ontwerpproces gelopen en worden overgelaten aan het productieteam. Naar verwachting worden de updates geïntroduceerd in juli tijdens de Oostenrijkse of Britse Grand Prix. Volgens Stella zal de auto er merkbaar anders uit zien, maar zal het wel een evolutie zijn van het huidige concept in plaats van een compleet andere filosofie zoals Mercedes dat heeft gedaan. “Het plan is om de auto competitiever te maken. De upgrades verbeteren de auto, gebaseerd op de concepten waarvan wij denken dat ze succesvol zijn. Het zal de basis zijn van toekomstige ontwikkelingen. Tijdens het tweede deel van het seizoen zal er nog een grote upgrade gebracht worden.”

Verwachtingen Spanje

Stella hoopt dat de huidige versie van de auto goed tot zijn recht komt op de snelle bochten in Barcelona, maar waarschuwt dat de MCL60 nog steeds aerodynamische efficiëntie mist op de rechte stukken. De Italiaan wordt gevraagd of alles perfect moet lopen om mogelijkerwijs punten te scoren, waarop hij antwoordt: “Je kunt alles nog zo goed uitvoeren, maar op circuits waar je in kunt halen heb je nog steeds de pace nodig. Hopelijk past onze auto goed bij dit circuit, maar we moeten nog steeds topsnelheid vinden en dat is wat we de komende races gaan doen”, aldus de teambaas van McLaren.