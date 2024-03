McLaren wil te druk F1-schema Oscar Piastri voorkomen in Australië

Oscar Piastri staat dit weekend in Melbourne voor zijn tweede thuisrace als Formule 1-coureur. Dat betekent vanzelfsprekend dat zijn verrichtingen - zeker vanuit Australië - met extra interesse gevolgd worden, maar ook dat er gedurende het weekend meer van hem gevraagd wordt qua media-optredens en andere plichtplegingen. McLaren probeert echter te voorkomen dat Piastri overspoeld wordt met extra activiteiten, zodat hij zich zo goed mogelijk kan concentreren op waar hij voor naar Melbourne is gekomen: racen.

"We besteden dit jaar meer aandacht aan het schema van de coureurs tijdens een raceweekend. We willen ervoor zorgen dat de coureurs de tijd hebben om zich te focussen op prestaties, maar ook dat ze vrije tijd hebben, kunnen ontspannen enzovoorts", vertelt teambaas Andrea Stella over de focus van McLaren op het programma van de coureurs. "We hanteren dus nagenoeg dezelfde aanpak, maar voor Melbourne zullen we nog zorgvuldiger zijn. Er zijn namelijk veel aanvragen. Sommige zullen we goedkeuren, soms moeten we de prestaties waarborgen en keuren we het niet goed."

Mede dankzij de populariteit van de Netflix-serie Drive to Survive worden er steeds meer activiteiten toegevoegd aan het programma van een F1-weekend. Zo was er afgelopen jaar in Las Vegas nog een heuse openingsceremonie. Lando Norris, de teamgenoot van Piastri bij McLaren, vertelde destijds al dat hij geen fan is van dergelijke zaken. "Het is nu absoluut meer een show dan een aantal jaar geleden. Eerlijk gezegd wil ik hier gewoon komen om te racen. Ik ben nooit de grootste liefhebber geweest van dit soort dingen, dat is niet waar ik van geniet", legde de Brit toen uit.

Wachten op eerste upgrade

McLaren is in 2024 goed uit de startblokken gekomen en bezet na twee Grands Prix de derde plek bij de constructeurs met 28 punten. De MCL38 komt nog wel wat tekort ten opzichte van met name de bolide van Red Bull Racing, al is Ferrari tot dusver ook sterker geweest. Vorig jaar maakte de renstal uit Grove nog indruk met de manier waarop het seizoen werd omgekeerd door succesvolle upgrades. De eerste reeks nieuwe onderdelen voor de huidige McLaren-bolide laat om meerdere redenen echter nog even op zich wachten, zegt Stella.

"Het leveren van upgrade heeft tegenwoordig weinig te maken met de logistiek. De grootste uitdaging is of je upgrades meeneemt naar sprintraces. Je hebt bijvoorbeeld maar één vrije training in China en Miami", legt de Italiaanse teambaas uit. "En dan heb je het budgetplafond als andere uitdaging. Zodra je iets fatsoenlijks kunt produceren, kun je het niet meteen doen doordat je dan te weinig budget hebt. Je moet dus overtuigd zijn dat het een goede upgrade wordt. Dan druk je op de groene knop en geef je het geld uit. De volgende reden waarom je geen upgrade meeneemt naar Australië, is dat het tijd kost om een overtuigend pakket samen te stellen dat een significante stap oplevert."