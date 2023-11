McLaren reisde met niet al te hoge verwachtingen naar Mexico af, maar in de race bleek met name Lando Norris de snelheid er goed in te hebben. Dat verbaasde teambaas Andrea Stella enorm. "We hadden niet verwacht zo competitief waren [in de race]. Dat moeten we nog gaan analyseren", noemt de Italiaan. Door de stijgende lijn is McLaren na Mexico over Aston Martin gesprongen in het WK voor constructeurs en staat daarmee vierde in die strijd.

Voor Stella komt deze goede serie dusdanig als een verrassing dat de topman van McLaren intern wil onderzoeken. "Dat moeten we gaan analyseren", aldus de ingenieur. "Het voelt een beetje als een legpuzzel." Van de MCL60 werd namelijk verwacht dat in Mexico de auto achterop de concurrentie zou liggen, maar niks bleek minder waar. "Het is een lagesnelheidsbaan waar de rijhoogtes anders zijn dan op elk ander circuit. De auto's worden lager afgesteld en dat legt onze gevoeligheden bloot", noemt Stella. "Het tegenovergestelde gebeurde, we hadden juist problemen toen hoge snelheid gevraagd werd. Lando verloor in de hoge snelheid een paar keer."

Opmerkelijk genoeg kon McLaren in de race inderdaad het tempo goed volgen, maar in de kwalificatie schoot de renstal in Mexico wat tekort. Norris miste zelfs Q2 en moest vanuit het achterveld naar voren komen. De slechte prestaties waren een trendbreuk van wat sinds Qatar zichtbaar was, want daar en in Austin stond het Britse team vooraan op de grid. "Dat zijn we intensief aan het onderzoeken", noemt Stella over deze situatie. "Het lijkt er interessant genoeg op dat we op het gebied van race pace hebben gevonden, maar in de kwalificatie is het wat moeilijker. Dat is een element wat we ook moeten begrijpen."

Verwachtingen Brazilië

Voorafgaand aan de triple-header waar we middenin zitten had Stella niet gedacht dat McLaren er zo goed bij zou zitten. De Italiaanse teambaas denkt dat het niet uitgesloten is dat Norris en Oscar Piastri in Interlagos op het podium komen. "Voorafgaand aan de triple-header had ik gedacht dat Brazilië het moeilijkste zou worden", verklaart de 52-jarige ingenieur. "Maar na Austin en Mexico ben ik wat optimistischer dat we, als we alles aan elkaar knopen, voor het podium kunnen vechten."