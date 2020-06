McLaren vraagt bank in Bahrein om financiële injectie

De coronacrisis heeft er flink ingehakt bij McLaren en het bedrijf werkt als gevolg daarvan aan een 'urgente' herfinanciering. Bij de NBB kan de organisatie een lening krijgen waarmee het bedrijf in eerste instantie weer vooruit kan. Uit documenten van de rechtbank blijkt dat McLaren een injectie van 280 miljoen Britse ponden nodig heeft. De bank van Bahrein is geen onbekende voor McLaren. De Mumtalakat Holding Company is voor 44 procent eigenaar van de nationale bank, datzelfde bedrijf bezit ook 56 procent van de aandelen van McLaren.

Dinsdag werd bekend dat McLaren de gang naar de rechter maakt om het proces te versnellen. Dit gebeurde nadat het bedrijf een hypotheek wilde nemen op het hoofdkantoor en de collectie historische racewagens. Een groep investeerders wil hier echter een stokje voor steken, zij claimen dat deze onderdelen bij een obligatie-uitgifte in 2017 al ingezet zijn als onderpand. McLaren wil echter een verklaring krijgen zodat het plan voor de lening doorgezet kan worden. De groep investeerders heeft ook een plan ingediend om het financiële tekort op te lossen, maar dit was niet acceptabel voor McLaren.

Eerder heeft de McLaren Group al verschillende zaken ondernomen om het bedrijf van de ondergang te redden. Zo werden er 1.200 medewerkers ontslagen, 70 van hen waren ook actief voor de Formule 1-tak van het bedrijf. De rechtszaak over het ‘vrijgeven’ van het hoofdkantoor en de collectie historische wagens begint op 2 juli.

Een woordvoerder van McLaren wilde desgevraagd niet reageren op de laatste ontwikkelingen.

Met medewerking van Adam Cooper