McLaren-baas: “Formule 1 bevindt zich in zeer fragiele toestand”

De Formule 1 heeft flink te lijden onder het coronavirus. Vanwege de pandemie zijn de eerste acht races van het seizoen uitgesteld of geannuleerd. Het kampioenschap begint, zoals het nu staat, op 14 juni in Canada, maar ook door die wedstrijd zou wel eens een streep kunnen gaan. Het wegvallen van de races heeft grote financiële consequenties voor de deelnemers aan de Formule 1, die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de races.

“Dit is een potentiële ramp voor de teams en als het voor genoeg teams rampzalig blijkt te zijn - en het hoeven er maar twee te zijn - kan het een grote bedreiging vormen voor de Formule 1 als geheel”, laat Zak Brown weten aan de BBC. “Zie ik twee teams verdwijnen door wat er momenteel gaande is in deze wereld als we niet radicaal ingrijpen? Ja. Ik zie zelfs wel vier teams verdwijnen als we niet op een goede manier met deze situatie omgaan.”

Brown verwacht dat teams die in financieel zwaar weer terechtkomen in deze coronatijd niet snel worden overgenomen. Ook ziet hij gelet op de huidige economische situatie voorlopig geen nieuwe spelers in de koningsklasse van de autosport stappen. “Daarom denk ik dat de Formule 1 op het moment in een zeer fragiele staat verkeert”, aldus de CEO van McLaren.

De teambazen in de Formule 1 komen maandag bij elkaar om het over nieuwe kostenbesparende maatregelen te hebben. Ook zal er worden gesproken over het naar beneden bijstellen van de budgetcap die in 2021 wordt ingevoerd. Momenteel staat het plafond nog op 175 miljoen dollar. Volgens Brown zijn alle teams akkoord met een verlaging naar 150 miljoen dollar, al zou hij zelf graag zien dat de grens op 100 miljoen dollar wordt gezet. De race-ondernemer vreest dat sommige van de huidige teameigenaren de Formule 1 anders de rug toekeren. Brown: “Volgens mij doet niemand mee aan de Formule 1 om als veldvulling te dienen.”