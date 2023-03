Volgens Andrea Stella heeft Red Bull Racing simpelweg alles beter gedaan dan de concurrentie. Het is dan ook zaak om te proberen de vooruitgang van de renstal uit Milton Keynes te evenaren, zegt hij. McLaren zelf zette deze week een stap in die richting door een herstructurering aan te kondigen. Zo vertrekt de voormalig technisch directeur James Key.

Maar hoe kunnen McLaren en de rest meer snelheid vinden? Daarvoor moeten ze goed naar de RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez kijken, aldus Stella. "We hebben in de voorgaande jaren echt fenomenale seizoenen gehad in termen van hoe close de strijd voor de overwinning was," zei hij aan Motorsport.com toen hem gevraagd werd naar de huidige vorm van Red Bull. "Misschien moeten we accepteren dat er een seizoen is waarin één team dominant is. Maar ik denk dat met alle informatie die je nu hebt en met de mogelijkheid dat je naar de auto kunt kijken, bijvoorbeeld op vrijdag, er geen excuses zijn voor de andere teams om te zeggen dat we niet weten wat we moeten doen. Ik blijf dan ook zeggen dat we de kansen om ons te verbeteren moeten aangrijpen. In deze sport ga je als je sneller bent, races winnen. Ik denk niet dat er een gemakkelijke oplossing is."

Stella suggereert dat Red Bulls straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021, waardoor het nog eens tien procent minder windtunneltijd en CFD-gebruik heeft dan het als kampioensteam al had, niet per se een handicap zal zijn. "Hun voordeel op dit moment lijkt groot genoeg voor de last die ze zouden moeten hebben van het feit dat ze minder kunnen ontwikkelen dan de teams achter hen," zei hij. "Ik vind dat de andere teams zich hierdoor niet alleen moreel moeten laten inspireren, maar ook technisch. Het seizoen is lang en er is tijd om de informatie die je krijgt om te zetten in ontwikkelingen. Daarom verwacht ik tegen het einde van het seizoen dat de rest dichter bij Red Bull komt."

Aston Martin

De progressie van Aston Martin bewijst volgens Stella dat er vooruitgang kan worden geboekt. "Het laat zien dat je dit soort sprongen kunt maken. In zekere zin zijn de onderlinge verschillen, op Red Bull na, kleiner geworden. Dus als je een sprong maakt, kun je meedoen om goede punten. Ik denk dat Aston het juiste concept voor de auto heeft gevonden. Dit herhaalt de fundamentele boodschap van McLaren: hard werken om de auto te blijven ontwikkelen. We moeten deze richting voortzetten en snel met oplossingen komen."

Stella durft niet te zeggen waar McLaren staat in de huidige F1-pikorde. "Van de vijfde naar de laatste plaats zit het dichtbij elkaar. De verschillen zijn klein. Ik denk dat Red Bull, Ferrari, Aston en Mercedes ons zeker een stap voor zijn. Waarschijnlijk ook Alpine. Wij en de rest van het veld zitten extreem dicht op elkaar. Ik durf er geen cijfer op te plakken, maar ik denk dat we ergens in het midden zitten."