McLaren baalt van safety car: “Sainz was op jacht”

Carlos Sainz reed in de slotfase van de spectaculaire race op verse banden maar kon door de neutralisatie niet optimaal profiteren van zijn nieuwe rubber. De Spanjaard eindigde uiteindelijk als de best geklasseerde rijder met een traditionele tweestopstrategie op de vierde plaats. Racewinnaar Sergio Perez stopte weliswaar twee keer maar dat was aan het einde van de eerste ronde ongepland. De overige podiumfinishers Esteban Ocon en Lance Stroll haalden de streep met slechts een enkele bandenwissel.

Sainz stapte tijdens de virtual safety car in ronde 55 over op verse mediums. Een nieuwe neutralisatie na de spin van Jack Aitken pakte in het voordeel uit van de overige coureurs die lang door wilden rijden. “Hoe de race zich verder ontvouwde, pakte goed uit voor Esteban en Lance”, concludeerde Seidl. “Carlos was op zijn laatste set banden echt op jacht. Het blijft lastig te beoordelen, we moeten analyseren of het een verschil had gemaakt in een normale race.”

Toch is de teambaas eerlijk hij denkt niet dat Sainz de latere racewinnaar Perez serieus had kunnen bedreigen: “We moeten Checo gewoon feliciteren, hij vloog echt. Hij heeft laten zien wat hij met deze wagen kan. En daar kunnen wij op dit moment simpelweg niet tegenop. Wij raceten tegen Ocon en Lance. Zoals ik al zei: de timing van de safety cars was ongelukkig voor ons gevecht. Carlos heeft geweldig gepresteerd. We hebben alles dat we in eigen hand hadden gemaximaliseerd.”

Ondanks het eindresultaat heeft Seidl geen spijt van de gekozen strategie: “Voorafgaand aan de race verwachtten we echt een tweestopper. Vervolgens zagen we dat de bandenslijtage een stuk minder was dan voorspeld. Aan het einde zagen we toch dat de tweestopper qua racetijd de beste strategie was, dat bleek zelfs al tijdens de race. We waren dicht bij Esteban en Lance gekomen als de race zonder safety cars was doorgegaan. Carlos was zoals gezegd op jacht. Maar tegen Checo was gewoonweg niets te beginnen.”

Kan Red Bull Racing nog om Sergio Perez heen? Onze experts bespreken het in de GPUpdate Podcast.