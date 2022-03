McLaren wil B-teams in Formule 1 aan banden leggen

De aanhoudende discussie over de zogenaamde ‘B-teams’ laait met enige regelmaat op. Door de introductie van het budgetplafond, en het feit dat topteams minder uren mogen besteden aan aero-testing dan de mindere goden, is het voordelig om informatie te delen met een partnerteam. De relatie tussen Haas en Ferrari staat al sinds de entree van de Amerikaanse renstal in de Formule 1 ter discussie. Dat laaide weer op toen Haas de VF-22 aan de wereld toonde. Ook zijn diverse teams niet erg content met de nauwe banden tussen Red Bull Racing en AlphaTauri.

McLaren - dat enkel power units geleverd krijgt door Mercedes - wil opheldering over de situatie: “Alle teams zijn tijdens de testweek vooral druk met zichzelf, dus ik kan niet al te veel kwijt over bijvoorbeeld de auto’s van Haas en Ferrari”, zei Seidl toen Motorsport.com hem naar de situatie vroeg. “Het is geen geheim dat dergelijke samenwerkingen in het algemeen kunnen bestaan binnen de reglementen. Wij maken ons echter zorgen over de huidige gang van zaken. We zijn zeer zeker van mening dat we maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat F1 weer een kampioenschap van tien, elf of twaalf echte constructeurs wordt. De enige dingen die je dan mag delen zijn de power units en versnellingsbakken. Al het andere moet je dan zelf doen. Als we zo doorgaan, komt er moment dat er overdracht van intellectuele eigendommen die prestatiegericht zijn gaat plaatsvinden, en daar moet het in de F1 niet om draaien. Daarom kaarten we dit onderwerp weer aan, samen met een aantal andere teams die dezelfde zorgen hebben. Daarom praten we hierover met de FIA. Ik hoop dat we stappen maken. Er moeten duidelijke grenzen komen wat er gedeeld mag worden.”

Op de koffie na een windtunnelsessie

Alpine is een van die teams die zich net als McLaren zorgen maakt over de huidige ontwikkeling. Nieuwbakken teambaas Otmar Szafnauer doelt onder meer op teams die een windtunnel delen, zo zei hij in gesprek met F1 TV: “Het zorgelijke is dat zij die een windtunnel delen, samen een kop koffie kunnen drinken. Zeker als het partners zijn. ‘Hoe ging dat met die vloer die je laatst getest hebt? Niet zo goed, probeer dat maar niet’.”

Zijn vorige werkgever Aston Martin deelt de windtunnel met Mercedes, maar volgens Szafnauer is er nooit sprake geweest van informatie-uitwisseling: “Wij gebruikten de tunnel in het weekend, Mercedes doordeweeks. De aerodynamici zagen elkaar niet eens.”