McLaren en Aston Martin onthullen F1-livery's: Hoe laat en waar te volgen?

McLaren trapt het bal in de middag af. De regerend wereldkampioen kwam tijdens de shakedown in Barcelona al in actie met de MCL40, maar die auto was daar nog uitgedost in een speciale zwarte kleurstelling met wat antracietgrijze elementen. De definitieve versie zal echter weer veel papaya-oranje meekrijgen. Interessant wordt de rol van Mastercard, de nieuwe titelsponsor van team.

De McLaren MCL40 zoals die in Barcelona werd getest. Foto door: McLaren

Hoe laat en waar te volgen?

De presentatie van McLaren is maandagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd en zal plaatsvinden in Bahrein, twee dagen voordat daar de wintertests op het Bahrain International Circuit beginnen. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn aanwezig bij de launch, samen met McLaren Racing-CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella. Fans kunnen de McLaren-launch live volgen via het officiële YouTube-kanaal van het team.

Onthulling kleurstelling Aston Martin

Na McLaren is het de beurt aan Aston Martin Racing, dat zijn definitieve kleurstelling vanavond laat zien. Het Formule 1-team uit Silverstone liep behoorlijk achter bij het ontwikkelen van de AMR26 en verscheen pas op de voorlaatste dag van de shakedown in Barcelona. De auto die Fernando Alonso en Lance Stroll daar voor het eerst reden was nog niet voorzien van het traditionele British Racing Green.

Ook de auto zelf is nog aan veranderingen onderhevig, zo heeft teambaas en hoofdontwerper Adrian Newey al aangegeven. "De auto die in Melbourne racet, zal heel anders zijn dan degene die mensen tijdens de shakedown hebben gezien, en de AMR26 waarmee we het seizoen in Abu Dhabi afsluiten, zal heel anders zijn dan de auto waarmee we het seizoen beginnen."

Stefano Domenicali, Lawrence Stroll, Toshihiro Mibe en Koji Watanabe tijdens de presentatie van de Honda-krachtbron, Foto door: Motorsport.com Japan

Hoe laat en waar te volgen?

De launch van de Aston Martin AMR26 vindt plaats in Saudi-Arabië, op de thuisbasis van titelsponsor Aramco. De presentatie begint om 20.00 uur Europese tijd en is vanaf 19.15 uur te volgen via het TikTok-kanaal van Aston Martin. Tijdens het evenement - eufemistisch 'opening night' genoemd - klinkt muziek van Hans Zimmer, uitgevoerd door cellist Jodok Cello. Naast de twee coureurs zijn CEO Lawrence Stroll en teambaas Adrian Newey aanwezig. Ook is er een rol weggelegd voor motorleverancier Honda dat vorige week al de nieuwe krachtbron voor 2026 presenteerde.