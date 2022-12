McLaren ziet Seidl vertrekken en benoemt meteen nieuwe teambaas

Daar waar alle zitjes voor Formule 1-coureurs kort na afloop van de GP van Abu Dhabi al ingevuld waren, is de winterstop voor diverse teams het uitgelezen moment gebleken om van teambaas te wisselen. Ferrari liet Mattia Binotto al vertrekken en koos met Frederic Vasseur al een vervanger, waardoor een plekje bij Alfa Romeo vrij is gekomen. Inmiddels is ook duidelijk wie de opvolger van de Fransman wordt: dat is Andreas Seidl, die de afgelopen vier jaar aan het roer stond van McLaren. Dinsdag maakte de Britse renstal het vertrek van de teambaas wereldkundig en meteen werd ook bekendgemaakt wie in zijn voetsporen treedt. Andrea Stella wordt per direct de nieuwe teamleider van McLaren, nadat hij de afgelopen jaren al directeur van de race-divisie van het merk was.

CEO Zak Brown meldt in een statement van McLaren: “Ik ben blij dat Andrea Stella de rol van teambaas gaat vervullen en ons technische en operationele F1-programma gaat leiden. Andrea is een zeer getalenteerd, ervaren en gerespecteerd lid van ons team, met een sterke staat van dienst op het gebied van leiderschap en succes in de Formule 1. Zijn doorstroom naar deze rol is een geweldig voorbeeld van onze kracht als team. Ik kijk ernaar uit om nog nauwer met hem samen te werken, verder naar voren te komen op de grid en races te winnen.” Over het vertrek van Seidl zegt de Amerikaan: “Ik heb genoten van onze samenwerking. Hij was een geweldige leider voor het team en heeft een significante rol gespeeld in ons herstelplan in F1. Ik dank hem voor zijn transparantie gedurende het proces, wat ons de gelegenheid gaf om tijdig te handelen.”

De nieuwbakken teambaas Stella voegt toe: “Ik voel me vereerd dat ik deze rol mag invullen. Ik ben Zak en de aandeelhouders dankbaar voor hun vertrouwen. We zijn realistisch over de hoeveelheid werk die in het verschiet ligt om verder naar voren te komen op de grid, maar ik kijk uit naar deze reis samen met dit team vol talent, ervaring, racespirit en toewijding. Ik kijk ernaar uit met iedereen nauw samen te werken, en samen grote successen te boeken en te genieten van deze reis.”

Ruim 20 jaar ervaring in Formule 1

Met Stella kiest McLaren voor een teambaas die de functie weliswaar nog nooit vervulde, maar die inmiddels wel al ruim 20 jaar ervaring heeft in de Formule 1. De Italiaan begon zijn loopbaan in de koningsklasse bij Ferrari, waar hij aanvankelijk performance engineer was van Michael Schumacher en Kimi Raikkonen. Tussen 2009 en 2014 was hij race-engineer van eerst Raikkonen en vervolgens Fernando Alonso, alvorens hij in 2015 de overstap maakte naar McLaren. Daar was hij aanvankelijk hoofd van de race-operatie, gevolgd door een stint als prestatiedirecteur. Sinds 2019 vervulde hij de rol als directeur van de race-afdeling van McLaren.